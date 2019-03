Egy kardashianos babafotón a több évtizedes fizetésed

Khloé Kardashian egy 4 hónappal ezelőtti képet posztolt a most tízhónapos lányáról, azzal a felütéssel, hogy repül az idő, de emiatt nyilván nem írnánk egy képről, szóval a lényeg nem ez, hanem hogy True Thompson egy rakás táska közt csücsül. Mármint egy rakás Birkin közt, ami a világ egyik legdrágább táskája.

A képen összesen 14 darab táska van, egy ilyen táska a Cosmopolitan szerint pedig minimum 11 ezer dollárba (kb. 3 millió Ft), de akár 200 ezer dollárba, vagyis több mint 50 millió forintba is kerülhet, ami azt jelenti, hogy ha csak az alapárral is számolunk, akkor is 154 ezer dollárról van szó, ami majdnem 44 millió forint. Ezek a darabok viszont nyilvánvalóan többe kerültek, úgyhogy ennek az összegnek a többszöröse is lehet az, aminek a közepén ott ül egy párhónapos gyerek.

És akkor Khloé Kardashian még nem is annyira kényezteti el a gyereket, hisz ezek az ő táskái, nem pedig lányáé – míg Kylie Jenner egyéves lánya már büszke tulajdonosa egy Chanel-táskának, azt kapta ugyanis születésnapjára.

