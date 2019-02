Úgy fogják fosztogatni ezeket a csomagszállító drónokat, mint a benzinkonvojokat a Mad Maxben

Csúnya lesz az Amazon csomagkiszállító robotjárművének találkozása a valósággal.

Kémkedni is lehetett a népszerű kütyüvel

Papíron csodás kis dolognak tűnik az Amazon újítása, hogy piciny, hatkerekű önjáró járművekkel szállítsák ki a vevőknek a neten megrendelt csomagokat. A robotpilótás kis szerkezet szépen önmagától megtalálja a címet, odagurul, és az ember csak kisétál és átveszi a csomagját.

Az Amazon szerint a Scout névre keresztelt kis elektromos jármű lesz a csomagküldés jövője. Az embereknek azonban már egészen másként látják a kis cuki robot jövőjét: kifosztva, felborítva, vízbe dobva, darabokra törve és ellopva.

A techcégeket gyakran és lássuk be, jogosan éri a vád, hogy lenézik és értelmetlennek tartják a társadalomtudományokat, és az ott dolgozó embereket teljesen hidegen hagyja, mondjuk, a szociológia.

Csak a matek érdekli őket, nem tudnak kiszakadni a STEM bűvköréből, mindent csak a tudomány, a technológia, a műszaki megoldások felől közelítenek meg. Mérnökszemmel néznek mindent, aztán csodálkoznak, amikor a valóságban egészen másként működnek találmányaik, mint ahogyan azt ők gondolták. (Csak annyit mondunk: Google okosszemüveg.)

Az első reakciókat nézve a Seattle és San Francisco „techgettóiban” élő mérnökei is valószínűleg jobban tették volna, ha esetleg azzal is foglalkoznak, mi történhet a való világban a csúcstechnológiás robotfutárjaikkal. Mert lehet, bennük fel sem merült, hogy bárki is másként tekintene azokra (rájuk?), mint csodálattal. És esetleg nem csak mosolyogva nézik, ahogy a járdán gurulva dolgozik.

Amikor ugyanis az Independent kirakta a Twitter-oldalára a Scoutról szóló kis promófilmet, a reakciók pont nem olyanok voltak, mint amire valószínűleg a fejlesztők számítottak. A kommentelők nyilvánvalóvá tették, nem lesz olyan szép a kis gépek találkozása a valósággal.

A legjobban talán az önvezető autókkal foglalkozó cégek pletykaoldala, (dolgok, amiket a liftben hallani), a SelfDrivingElevator foglalta össze, milyen lesz a Scout jövője:

Az emberek úgy kezdik majd fosztogatni ezeket a futárdrónokat, mint az üzemanyagkonvojokat a Mad Maxben.

Valahogy így:

A kommentelők egy része azonnal géprombolást vízionált

A gyűlölt vállalt azt hiszi, az emberek nem fogják elpusztítani a munkahelylopó robotokat

– írta egyikük. Több ezren értettek vele egyet.

Érzem, ahogy növekszik bennem a luddizmus

– tette hozzá valaki más.

És vizualizálták is:

pic.twitter.com/ISVZRn13vu — sweat hot american couch hog (@UncleClamhands) February 16, 2019

Aztán egymás után jöttek a pusztító hozzászólások. Volt, aki kijelentette, „ez gyakorlatilag egy pinata”, más közölte, hogy „szeretné felrúgni és felgyújtani”, másvalaki szeretne „játszani vele, majd szétszedni és megpróbálni átprogramozni”. És még sorolhatnánk a sok „kíváncsi vagyok, mit reagál egy nagy rúgásra”, és „alig várom, hogy elpusztítsam az elsőt, amit meglátok”, és „kíváncsi vagyok, tud-e úszni” kommenteket.

Csínytevők

A tinik fel fogják őket fordítani csak a poén kedvéért

– jegyezte meg valaki. Mert persze, hogy ezt fogják csinálni. „Bocsánat, de én már elmúltam 30” – jött rá a válasz.

És már YouTube-kihívás ötlet is van:

Bele kell kakilni, amikor kinyílik a fedele. Úgy hívják Scouting

A legjobban a kutyasétáltatók fognak örülni. Ahogy egy kommentelő lelkesen közölte:

Wow, egy robot, ami elviszi tőlem a kutyakakis zacsit, és elviszi valaki másnak!

Tolvajok álma

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy vannak emberek, akiket úgy szoktak hívnak, hogy tolvajok, és egy dolog, amit úgy neveznek, hogy utcai bűnözés. Lehet, hogy az előkelő, gazdag negyedekben, ahol a fejlesztők élnek, ezekkel nem számolnak? Szerencsére a hozzászólók erre is felhívták a figyelmet.

Imádom, hogy 2019-ben szarrá rúghatsz egy robotot pár ingyen csomagért.

Egy hétig fog működni. Aztán leállítják, mert nem marad egy robot sem, miután mindegyiket ellopták.

És sokan sorolni kezdték a városokat, ahol pillanatok alatt vége lenne a robotnak. Philadelphia, Chicago, New York, Baltimore és London neve merült fel példaként.

Majd jöttek az újabb és újabb kérdések

Miért csak hétköznap, munkaidőben végez házhoz szállítást, amikor az emberek dolgoznak, vagy iskolában vannak?

Mi csinál, ha valaki nincsen otthon? Meddig vár?

Mi van azokkal a helyekkel, ahol nincsen járda?

Vagy ahol van, de olyan rossz állapotban, hogy nem fog tudni végigmenni rajta?

Mit fog kezdeni a „hóval, jéggel, esővel, sárral, vandálokkal, tolvajokkal”?

Aztán persze ki tudja? Lehet, hogy az embereknek csak a szája nagy, és semmi ilyesmi nem fog történni a cuki kis hatkerekűekkel. Mindenki csak kedvesen mosolyogva fogja nézni azokat (őket?), vagy észre sem veszik, és nem lesz egy tolvaj sem, aki ellopná, vagy feltörné őket. De azért most mindenki képzelje el, ahogy mondjuk egy tetszőleges magyar város rosszabb hírű környékén gurul a szerkezet. Na ugye.

Szóval lehet, az Amazonnak azzal kellett volna kezdenie, hogy még azelőtt kirakják a Twitterre a tervet, hogy több millió dollárt költenek el a fejlesztésre.