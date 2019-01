Megszületett Carrie Underwood babája

Carrie Underwood cuki videóval jelentette be, hogy terhes

Az énekesnő amilyen hamar csak tudta, világgá kürtölte, hogy második gyermekét várja. Augusztusban egy videóval jelentette be a hírt, most pedig két nappal a szülés után, már meg is mutatta a picit.

Jacob Bryan Fisher világra jött hétfőn, a kora reggeli órákban. Az anyukája, az apukája és a nagytesója nem is lehetnének boldogabbak attól, hogy a Jóisten rájuk bízta ennek a kis csodának a gondját. A szívünk tele van, a szemeink fáradtak és az életünk örökre megváltozott. Az élet szép

– írta Carrie Underwood, akinek már van egy négy éves fia, Isaiah.

