Oláh Ibolya nem vállalna gyereket, mert nem tudná finanszírozni

Az énekesnő mindig is vágyott családra, de úgy érzi, hogy túlságosan is elszaladt az idő ahhoz, hogy saját gyereke legyen. Jelenleg pedig az örökbefogadás is lehetetlennek tűnik számára.

Azt gondolom, én a saját családról már lekéstem. Negyven múltam. Nem azt az életet élem. Én egy leszbikus nő vagyok, és ebbe nem fér bele ez. Nagyon sok a bonyodalom. Ráadásul, ami nagyon kell egy családhoz, az az egzisztencia, nekem ez sajnos nincs meg

– kezdte a Tesztbeszéd című műsorban Oláh Ibolya.

Mindenféle feltétel alá vetik a párokat, hosszú és bonyodalmas dolog az örökbefogadás. Nem csak a meleg, de a nem meleg pároknál is fontos, hogy minden rendben legyen, és ez egyébként így van jól. Természetesen én is alávetném magam egy ilyen vizsgálatnak, de csak akkor, ha lenne egy saját házikóm, lenne egy fix munkahelyem, illetve anyagilag is rendben lennék. Egzisztenciális félelemből nem vállalok gyereket. Hova rakjam…? Albérletbe? Ezen mindenki megrökönyödik, még én is. Nekem az a fontos, ha lenne egy gyerekem, azt biztonságban fel tudjam nevelni.

(Blikk)

Kiemelt kép:TV2