Ördög Nóráék családi sziluettfotója tényleg nagyon ütősre sikeredett

Nánási Pál osztotta meg az Instagramon azt a családi sziluettfotót, amit még korábban készített családjuk számára. A fotón Nánási, Ördög Nóra és persze a gyerekeik láthatóak, de a család kutyája is helyet kapott rajta. Nánási ennyit fűzött hozzá a kép létrejöttéhez:

Nagyon sok családi sziluettfotót csináltam az elmúlt években megrendelésre, de a sajátunkat már nagyon régen frissítettem. A nyaralásunk előtt végre megismételtük. Most megmutatom nektek is :) Ilyenek vagyunk mi most.