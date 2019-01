Tényleg a véres betétnek öltözött férfi lett volna a legdurvább RuPaul reality-jében?

Idén lesz tíz éve, hogy elindult a RuPaul’s Drag Race, az a reality, amiben drag queenek, vagyis – általában – nőnek öltözött férfiak versenyeznek egymással, ami azért csodálatos, mert olyan az egész, mint egy topmodell-keresővel kevert farsang, szórakoztató beszólásokkal. Itt a versenyzők és a bírák is kiröhögik magukat, ez az a műsor, ahol mindent szabad. Illetve szabad volt eddig, mert kiderült, hogy RuPaul letiltott egy ruhát, miközben ennek a sorozatnak a lényege, hogy mindenki különleges szetteket vegyen fel.

A világ legjobb realityjét nem nézed, pedig kellene A RuPaul’s Drag Race-t itthon egy nagyon pici réteg ismeri és nézi, pedig ennél szórakoztatóbb valóságshow nincs a piacon. De miért olyan zseniális?

Az új, all-stars-évadban az egyik versenyző, Manila Luzon egyik kifutós ruháját meglátva a műsorvezető és egyben zsűritag RuPaul azt mondta, Luzon inkább vegye fel a tartalék szettjét, az első választását ugyanis ízléstelennek tartotta. Manila Luzon minderről most számolt be Instagramján, ahol azt is megmutatta, hogy az a ruha, amit RuPaul letiltott,

egy vörös báliruha volt, rajta egy hatalmas, véres intimbetéttel:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Manila Luzon (@manilaluzon) által megosztott bejegyzés, Jan 6., 2019, időpont: 7:51 (PST időzóna szerint)



Luzon a fotó mellett viszonylag hosszan el is magyarázta, miért nem értett egyet azzal, hogy ruhája ízléstelen lenne:

Ru azt mondta, a ruhám ízléstelen, ezért a tartalék ruhámat kellett felvennem. Nagyon vártam, hogy viselhessem ezt a ruhát, ami egy teljesen normális emberi dolog előtt tiszteleg. A rajongóim közt sok fiatal nő van, akik a társadalmi nyomás miatt azt érezhetik, hogy szégyenkezniük kell a menzeszük miatt. A fiatal nőknek ismerniük kell a testüket, bátorítani kell őket arra, hogy szeressék és ünnepeljék azt, illetve hogy kérdőre vonják azon emberek véleményét, akik ennek az ellenkezőjét mondják. Az volt a célom ezzel a ruhával, hogy a menstruációt normális dologként mutassam be, méghozzá azzal, hogy baromi jól nézek ki menstruálás közben is.

A véres betét helyett Luzon végül az alábbi ruhát vette fel, ami szintén nem egy hétköznapi darab, de ez a műsor nem is arról szól, hogy unalmas ruhákat vesznek fel a versenyzők.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Manila Luzon (@manilaluzon) által megosztott bejegyzés, Jan 5., 2019, időpont: 6:26 (PST időzóna szerint)

RuPaul tiltása kicsit valóban érthetetlen, mert a Drag Race nem csak a vicces jelmezekről, de az elfogadásról is szól, utóbbiba pedig bőven belefér Manila Luzon magyarázata szerint egy véres intimbetétet mintázó estélyi. De hogy mindenki lássa, miért, itt van pár ruha az elmúlt évadokból, amiken lehet, hogy nem szerepel egy véres betét sem, de azért nehéz csukott szájjal elmenni mellettük.

Például a gólyalábas pillangó:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Júl 25., 2018, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

Vagy a Kardashian-fenekű Minnie-egér:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Szept 1., 2017, időpont: 1:00 (PDT időzóna szerint)

Esetleg az izmos drag queen:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Nov 30., 2017, időpont: 3:22 (PST időzóna szerint)

Az alábbi videóban szinte mindegyik jelmez van annyira extra, hogy egy sima beöltözős bulin másra se tudjon nézni az ember, pedig ez csak egy random évad random részének random részlete:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Jún 30., 2017, időpont: 9:04 (PDT időzóna szerint)

Ha egy véres betét nem szerepelhetett a műsorban, akkor ez miért:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Okt 21., 2016, időpont: 3:31 (PDT időzóna szerint)

Ugyanezt meg lehetne kérdezni ezzel kapcsolatban is:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Aug 28., 2015, időpont: 4:41 (PDT időzóna szerint)

A RuPaul’s Drag Race-ben az elmebetegségnek mindig egy újabb és még csodálatosabb szintjét láthatjuk:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Nov 4., 2016, időpont: 8:15 (PDT időzóna szerint)

Ez egy ilyen műfaj:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Jan 4., 2019, időpont: 5:56 (PST időzóna szerint)

Még karácsonykor is:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RuPaul’s Drag Race (@rupaulsdragrace) által megosztott bejegyzés, Nov 10., 2018, időpont: 11:40 (PST időzóna szerint)



Mert ez az a műsor, amibe belefér, hogy halfejű sellőként, egy tolószékben ülve menj végig a kifutón:

Csak az nem fér bele, hogy egy véres betétet mintázó ruhában mutasd meg magad.

Kiemelt kép: Instagram/Manila Luzon