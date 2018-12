Nehéz eldönteni, hogy Ben Stiller új vicceskedése ciki vagy ultragáz

A humorista-színész-rendező, Ben Stiller volt Jimmy Kimmel vendége a legutóbbi late-night showban, ahol egy nagyon megrendezett beszélgetést folytatott Stiller a műsorvezetővel. A színész előkapott egy karácsonyi ajándékot, mondván ezt szánja Kimmelnek.

Kiderült, hogy a csomagban egy New York Mets-es karácsonyi pulcsi volt, pontosan olyan, amilyet Kimmel az Amazonról rendelt még az ünnepek előtt.

A beszélgetés ezen részén fény derül rá, hogy Stiller lopta el a műsorvezető háza elől a csomagot, amelyről véletlenül videófelvétel is készült. Stiller egy álbajuszt és egy kapucnis pulcsit használt álcaként, a roppant kínos szkeccset lentebb meg is lehet nézni:

Azt értjük, hogy megrendezett volt, talán még egy burkolt Amazon-szponzoráció is, de Stiller maradhatna a rendezésnél és a produceri munkálatoknál, mert például a Walter Mitty titkos élete meglepően üdítőleg hatott 2013-ban, idén pedig kimondottan erősre sikeredett a nézőknél is szép sikert arató The Meyerowitz Stories.

Akárki erőltette ezt a jelenetet, elég lehangolóra sikerült, mert ezek a poénok 10 éve is gagyinak számítottak. Felmerül a kérdés: kell ennél komolyabb dolog egy late-night showba?

