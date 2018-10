Curtis és menyasszonya már dolgoznak a baba-projekten

A TV2-n kívül egy másik csatorna is ad munkát Curtisnek

Majka még augusztus végén, a színpadon állva jelentette be, hogy a jövőben nem dolgozik együtt Curtisszel, aki évek óta nem tud leállni a drogokkal. Ezzel azonban nem ért véget Curtis karrierje, hiszen továbbra is jár fellépni, ráadásul tévéműsorokban is szerepel. A magánéletére pedig egyáltalán nem volt hatással.

A rapper augusztus elején kérte meg barátnője, Kriszti kezét, akivel már az esküvőt és a családalapítást tervezik.

Nem szeretnénk sokat várni az esküvővel, és már megvan a dátum is. Jövő augusztusban házasodunk össze, és igazi nagy lagzit tervezünk, kétszáz fővel. (…) Nagyon szeretnénk kisbabát, és ezt a jóistenre bíztuk. Tőlünk most már bármikor jöhet, mi melózunk rajta

– mondta a Borsnak Curtis.

Kiemelt kép: Instagram/@curtis4ker