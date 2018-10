Halott szomszédja számlájára vett pizzát két éven át 2 millió forint értékben

Akár börtönbe is kerülhet az az észak-ír, 24 éves férfi, aki nem jelezte a hatóságoknak, hogy meghalt a szomszédja és még lopott is tőle. A bíró szerint

bűncselekmények gonosz sorozatát

hajtotta végre. Arra utalhatott, hogy Robert Sharkley a belfasti szomszédja, Marie Conlon hitelkártyáját használta fel, hogy

pepperonis pizzát rendeljen magának, két éven át összesen 6000 font, vagyis 2,2 millió forint értékben.

A nő 2015 januárjában hunyt el, nagyon zárkózottan élt, családjával is alig tartotta a kapcsolatot. Sharkley októberben vette észre, hogy Conlon postaládájából már kilógnak a levelek, ezért berúgta az ajtaját. Meglátott egy kézitáskát és pénzt is, ekkor 50 fontot (18 ezer forintot) itt magával, mert pénzszűkében volt. A holttestet is megtalálva nem értesítette a rendőröket, azt mondja, azért nem, mert félt tőlük, próbaidőn volt egy korábbi ügy miatt.

A férfi megjegyezte elhunyt szomszédja hitelkártyájának adatait, és öt hónappal később egy új is érkezett. Végül két év alatt csaknem 6000 font, 2,2 millió forint értékben vett vele pizzát.

Naponta vásárolt egy kilenchüvelykes (23 centis) pepperonis pizzát szardellával és két dobozos gyümölcslével, melyeket ugyanabba a lakóházba szállítottak, csak a férfi saját címére.

A pizzéria munkatársai el is nevezték a férfit Halsrácnak.

Mikor a rendőrök beléptek Sharkley lakásába, rengeteg üres pizzás doboz fogadta őket.

Közben Conlon nyugdíját továbbra is folyósították a bankszámlájára, mert Sharkey kivételével senki sem volt tudatában a halálának. Persze nem csak pizzát vett a kártyával a férfi, máshol is vásárolt vele. Ahogy Conlon számláit is, nehogy kiderüljön az igazság. Összesen 11 700 fontot, azaz 4,3 millió forintot tulajdonított így el Sharkley.

A férfi elnézést kért szomszédnője családjától, és azt mondta, nagy megkönnyebbülés neki a letartóztatása. Sharkley továbbra is őrizetben marad, a bíró szerint szinte esélyteelen, hogy ne börtönbüntetés legyen belőle az ügy végén.

