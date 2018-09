Tápai Szabina névválasztását még a számmisztika is alátámasztotta

Tápai Szabina és párja, Kucsera Gábor november közepére várják második gyermeküket, akiről időközben már is kiderült, hogy kislány lesz. A kézilabdázó most a Fem3 Café stúdiójában járt, ahol azt is elárulta, gyakorlatilag már kiválasztották születendő babájuk nevét.

Bár Tápai a konkrét nevet még nem árulta el, azt elmesélte, hogy választását még a számmisztika is alátámasztotta.

Én csak azért néztem meg, mert ment ez a mizéria és voltam egy babaváró bulin – mi csajok összegyűltünk – és pont a Borzi Vivi mondta ( fotográfus – a szerk.), hogy neki van egy ilyen kalkulációja, nézzük meg, hogy akkor jó-e ez a név. Megnéztük és úgy néz ki, hogy jót választottam

– mesélte a műsorban a sportoló, aki azt is hozzátette, hogy a nézőknek még azért nem árulja el a kicsi nevét, mert a nagyszülőket még meg kell győzni a választásról.

Kiemelt kép: Fem3