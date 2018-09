Szenzációs Négyes: Csonka András a kulisszákból mutatta meg szinkronúszó produkciójukat

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az RTL Klub csatornáján futó Szenzációs Négyes második része után is, ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy szükség van-e ilyen jellegű műsorokra.

Bár nem volt sok belőlük, az epizód egyik, talán már-már szórakoztatónak is nevezhető produkcióját az 50+-os csapatnak köszönhették a nézők, Oszvald Marika, Keresztes Ildikó, Magyar Attila és Csonka András ugyanis egy szinkronúszó csapat karikatúráját mutatták be. Utóbbinak köszönhetően pedig most azt is megnézhetjük, hogy miképp nézett ki produkciójuk a kulisszákból. Egy biztos, sok vizet nem tartalmazott.

Íme, lássátok csak, mit műveltünk a “víz” alatt? Avagy a szinkronúszó 50+ csapat produkciója hátulról, ahogy senki sem láthatja😄😄😄 Közzétette: Csonka András hivatalos oldala – 2018. szeptember 10., hétfő

Kiemelt kép: RTL Klub/Szenzációs Négyes