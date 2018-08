Gáspár Evelin a húgát is kivitte a Szigetre

Nem csak Schobert Lara, de egy másik celebgyerek, Gáspár Evelin is kint van a Sziget-fesztiválon, sőt húga, Gáspár Virág is, akik életükben először fesztiváloznak. Evelin azt mondta a 24.hu-nak, hogy alapvetően nem szereti az ilyen tömegfelvonulásokat, ahhoz, hogy ezeket elviselje, sokat kell innia – már túl van két gin-tonikon. Elsősorban Lana Del Rey koncertje érdekli őket, de megnézik még Metzker Vikit is, aztán mennek haza, mert a nagyobbik Gáspár-lány munkából érkezett és eléggé fáradt.

Gáspár Virág egyébként nagyon ráérzett az idei fesztiváltrendre, ő is a csillámport mellett döntött a virágkoszorú helyett.

Kiemelt kép: Vadnai Szabolcs/24.hu