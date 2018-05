Anyák napi celebposztoktól robbant fel az internet

Minden év májusának első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat ünnepeljük. Ilyenkor minden kék és fehér orgonába borul, a kicsik versekkel és rajzokkal, a felnőttek pedig Instagram- és Facebook-posztokkal köszöntik anyukájukat. A sorból természetesen a magyar celebvilág sem maradhatott ki, akik a legkülönbözőbb módon ünnepelték meg édesanyjukat, vagy esetleg saját magukat. Ezekből a bejegyzésekből szemezgettünk.

Tápai Szabina már gyakorlás közben is "bőgött".

Nehéz lenne megmondani, hogy most éppen mi számít divatosnak az anyák napi köszöntéseket illetően, főleg, ha az valamelyik közösségi oldal segítségével valósul meg. Természetesen nagyon fontos, hogy az adott bejegyzés ne legyen – vagy legalább törekedjen rá, hogy ne legyen – közhelyes és teátrális, de mindenképp legyen megható. Ezek lehetnek versek, gyerekkori fotók és őszintének szánt egysoros, vagy végtelen hosszúságú gondolatok.

Mielőtt azonban túl hosszan elemeznék az anyák napi bejegyzéseket, nézzük, hogy a sztárvilág hogyan ünnepelte ezt a jeles napot.

A Nagy Duett éppen terhes versenyzője, Csobot Adél egy édesanyjával közös képet osztott meg Instagram-oldalán, amivel a drága anyukákat köszöntötte.

– írta a bejegyzéshez az énekesnő.

Hajdú Péter pedig egy Dsida Jenő idézettel rukkolt elő.

Ördög Nóra egyik legkedvencebb, édesanyjával és nagymamájával közös képét mutatta meg követőinek.

Dukai Regina úgy érzi, hogy édesanyja egyszerre társ, barát, anya és egy hős, aki segíti visszaszerezni az elveszített hitet, segít megmutatni a helyes utat és akkor is tele van erővel, amikor a modell már rég kidőlt.

A színész azoknak a táborát erősíti, akik egy fiatalkori közös képpel köszöntötték édesanyjukat.

Alföldi Róbert pedig egy virágos képpel küldött kézcsókot minden anyának, nagymamának és dédnagymamának.

– tette hozzá a színész-rendező a bejegyzésben.

Ábel Anitát anyák napján kislánya köszöntötte kávéval, narancslével, saját készítésű nyaklánccal és el nem hervadó virággal.

Azt is tőled tanultam meg, hogy akkor is szeressem magam, ha fáradt vagyok, ha pattanásos, ha többet ettem, mint kellett volna, ha türelmetlen vagyok és morgós, mert te akkor is szeretsz, és a legszebbnek látsz! Míg élek vigyázok rád és szeretni foglak