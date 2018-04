Katalin hercegné és Vilmos herceg ma ünneplik a házassági évfordulójukat

Sok ünnepelni valója akad mostanában a brit királyi családnak. Áprilisban több jeles esemény is történt. 21-én II. Erzsébet királynő 92. születésnapját ünnepelték, mjd két nappal később, április 23-án megszületett Katalin hercegné és Vilmos herceg harmadik gyermeke, aki a Lajos Artúr Károly nevet kapta.

Ma, azaz április 29-én házassági évfordulót ünnepelnek az angolok. Hét évvel ezelőtt, 2011-ben ugyanis ezen a napon kelt egybe Katalin és Vilmos. A Kensington Palota hivatalos Twitter oldala egy esküvői fotóval emlékezett meg a dátumról.

Seven years ago today – thank you for all the lovely messages on The Duke and Duchess of Cambridge’s wedding anniversary! pic.twitter.com/u8QN4DxOi7

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018. április 29.