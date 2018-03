Így néz ki Harry herceg és Meghan Markle esküvői meghívója

Vészesen közeleg a brit király család nagy eseménye: Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle május 19-én kelnek egybe. Az esküvő részleteiről pedig egyre több dolog derül ki.

A Kensington Palota legutóbbi Twitter bejegyzésében az esküvői meghívókat mutatta meg, amelyből nagyjából 600 darab készült. Az uralkodó családhoz méltán a meghívók visszafogottak és elegánsak lettek. A fehér papírlapokat pedig azzal dobták fel, hogy aranyozott szegéllyel nyomtatták őket.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018. március 22.