Nicolas Cage támogatja a #MeToo mozgalmat

A #MeToo mozgalom azokat az embereket – főként nőket – képviseli, akik a szexuális zaklatásukról és támadásukról világméretű vitát indítottak.

A mozgalom támogatójaként szólalt meg most Nicolas Cage, aki úgy érzi, legsikeresebb filmjeit mindig női rendezőknek köszönhette.

– mesélte a People magazinnak az Oscar-díjas színész, miután a Sundance Film Festival alapítója, a szintén Oscar-díjas Robert Redford a fesztivál nyitóbeszédében kiállt a mozgalom mellett, amelyet az esemény hivatalos Twitter-oldalán meg is osztottak.

"Change is inevitable…I'm pretty encouraged right now. What it's doing is bringing more opportunities for women…Women are going to have a stronger voice…I think the role of men right now is to listen." – #Redford on the #MeToo movement

