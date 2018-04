Mellkastól lefelé megbénult, de nem hagyja abba a hokit a 18 éves játékos

Az egész világot megrengette a kanadai Humboldt Broncos junior jégkorongcsapatának tragikus buszbalesete, amelynek már 15 halálos áldozata van. A fiatalokat szállító jármű meccsre menet, egy teherautóval ütközött pénteken.

A balesetben a 18 éves védő, Ryan Straschnitzkin szombaton hétórás műtétet hajtottak végre. Olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, hogy mellkastól lefelé megbénult a Calgary Herald cikke szerint. Édesapja, Tom szívszorító történetet mesélt a lapnak: amikor a fia magához tért, próbálta mozgatni a lábait, és azt kérdezgette, mikor térhet vissza jégkorongozni. Ekkor közölték vele a szülei, hogy megbénult.

Straschnitzkit és a többi sérültet meglátogatta Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Hétfőn erről posztolt a fiatal hokis és a kép mellé írt szövegéből is képet kaphatunk arról, milyen kivételes ember:

We may not agree on Politics. But we sure do agree on Support. sure am proud our Prime Minister and his son showing up and chatting hockey. Thank you very much. pic.twitter.com/czD3BXhPTJ

— Strazsr (@strazsr) April 8, 2018