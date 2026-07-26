Norris a Hungaroringen aratta idei első futamgyőzelmét

Russell nagyon beragadt – egészen a 21. helyig csúszott vissza –, a két McLaren viszont nagyon elkapta a rajtot, és kilőtt Verstappen is, aki leelőzte a két Ferrarit.

Piastri a második kanyarban előzte meg az időmérőt megnyerő Norrist, miközben Hamilton Verstappennel harcolt – sikertelenül.

A 10. körben Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Lawson, Lindblad, Hülkenberg volt az első tíz sorrendje, Russell pedig már a 12. helyen autózott.

Hamilton a 14. körben indította a bokszkiállások sorát, leginkább azzal a céllal, hogy Verstappen elé vágjon, ha már nem sikerült a pályán megelőzni. A hétszeres világbajnok a 9. helyre jött vissza, és váratlan helyen támadva gyorsan le is nyomta Lindbladot. Hamilton számítása bejött, mert bár Verstappen is kiment gyorsan a bokszba, ebből a virtuális csatából a Ferrari britje jött ki jobban.

Kevés előzés, sok taktikázás

A 16. körben Bottas lett a futam első kiesője, miután füstölő bal fékkel cammogott be a bokszba. Ugyanebben a körben Verstappen visszavette a 6. helyet Hamiltontól, mindketten Lawsont előzték, és a szemfüles holland két legyet ütött egy csapásra.

A 18. körben Antonelli lett a futam új éllovasa, igaz, a pontverseny első helyezettje még nem járt kerékcserén, de a 23. körben őt is kihívták. A 31. körben Hamilton másodszor is kiment friss abroncsokért, majd Norris is követni akarta a példáját, hogy csapattársa, Piastri elé vágjon, ám ebbe a csapat nem ment bele. A McLaren végül úgy oldotta meg a helyzetet, hogy kihívták a bokszba Piastrit, és féltávnál az első tíz sorrendje így nézett ki: Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hadjar, Russell, Lawson és Lindblad.

A figyelmetlen Sainz majdnem letolta a pályáról a balján érkező Piastrit, aki pont annyi időt veszített a veszélyes manőver miatt, hogy az újabb kerékcseréből visszatérő Norris épp beesett elé, aztán egy kör alatt le is rázta a csapattársát.

Norris élre állt, Piastri kiesett

Norris a 46. körben megelőzte Antonellit, és ezzel átvette a vezetést, a másik McLaren-pilóta, Piastri pedig tíz körrel később szállt ki a versenyből váltóhiba miatt.

From fighting for the win to pulling up at the side of the track A desperately unlucky afternoon for Oscar 😫#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ZX19BSdE8L — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

A rövid virtuális biztonsági autós fázis során Norris és Hamilton is kiment a bokszba, utóbbi azt gondolhatta, hogy vissza tudott érkezni Antonelli elé, ám később kiderült, hogy az olasz ért oda előbb a viszonyítási pontként funkcionáló vonalhoz, így Hamilton kénytelen volt maga elé engedni.

Hamilton ugyan tapadt Antonellire, ám öt másodperces büntetést kapott, amiért gyorsan hajtott a bokszutcában, és ezzel jelentősen megcsappantak a dobogós esélyei.

Norris simán nyerte a futamot, ezzel idei első, pályafutása 12. sikerét aratta

A dobogón még Verstappen és Antonelli végzett. A további pontszerzők: Leclerc, Hamilton, Hadjar, Russell, Lawson, Hülkenberg és Lindblad.

A vb csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban, a Holland Nagydíjjal folytatódik.