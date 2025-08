Tesztelés közben volt nagy balesete a Forma-1-es pilótának a Hungaroringen

Ugyan a hétvégi Magyar Nagydíjat követően nyári szünetre vonult a Forma-1, a mezőny egy része még maradt a Hungaroringen, hogy részt vegyen a Pirelli tesztjén. A keddi első napon a McLaren, a Racing Bulls és az Alpine körözgetett a mogyoródi pályán, a szerdai folytatás során pedig a Ferrari csatlakozik az Alpine-hoz.

A francia istállónál Franco Colapinto ült volán mögé, aki a 11-es kanyarban, nagy sebességnél a falnak csapódott és csúnyán összetörte az autóját. Az argentin versenyző állapotáról a csapat adott helyzetjelentést, mint írták:

Francót a helyszínen, az orvosi központban vizsgálták meg, és jól van.

🚨| FRANCO COLAPINTO SE ACCIDENTÓ EN HUNGRÍA Franco tuvo un accidente en la curva 11 del Hungaroring durante las pruebas de Pirelli que tenía que realizar hoy. Ya fue atendido por el centro médico y se encuentra bien ❤️‍🩹 Qué manera de arrancar el día lpm

Colapinto az előző szezon második felében kapott lehetőséget a Williamsnél, Logan Srgeantet váltotta, biztatón mutatkozott be, Azerbajdzsánban a nyolcadik, az Egyesült Államokban a tizedik volt. A szezonhajrá már nem volt túl sikeres számára, így nem is kapott ülést 2025-re, de hat nagydíjat követően ő érkezett Jack Doohan helyére az Alpine-hoz, azonban eddig messze elmarad a várakozásoktól, a 13. helynél előrébb nem végzett, a Magyar Nagydíjon is csak a 18. lett, a jelenlegi mezőnyből egyedüliként nincs pontja. Egybehangzó sajtóhírek szerint veszélyben a 22 éves versenyző helye a Forma-1-ben.

A Pirelli a 2026-ra tervezett abroncsokat teszteli. A mostanin kívül további hat tesztnap áll majd a gumigyártó rendelkezésére idén.