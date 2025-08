„Lewis Hamiltonnak egy ideje már vissza kellett volna vonulnia”

A Forma-1 korábbi ügyvezető igazgatója, Bernie Ecclestone azt tanácsolta Lewis Hamiltonnak, hogy vonuljon vissza minél előbb.

A brit pilótának szörnyen alakult a Magyar Nagydíj, csak 12. helyen fejezte be a futamot. A pont nélkül zárt mogyoródi hétvégéről Hamilton azt nyilatkozta, hogy haszontalan a csapata számára, talán le kéne őt váltani. Ecclestone szerint ez a saját érdekét szolgálná.

„Lewis nagyon tehetséges, mindig is az volt, de amikor ezek a srácok elérik a csúcsot, onnantól már csak lefelé vezet az út… Elfáradnak. Lewis is fáradt. Egész eddigi életében ezt csinálta. Most már pihenésre van szüksége. Teljes újrakezdésre, arra, hogy valami mással foglalkozzon. Lehet, hogy ezt ő még nem látja, de egészen gyorsan hozzászokna az új életéhez a versenyzés világán kívül is. Ha így folytatja, saját magát csapja be. Most kellene kiszállnia.

Egy ideje már vissza kellett volna vonulnia. Ha én lennék a menedzsere, akkor azonnal tárgyalni kezdenék a Ferrarival és azt mondanám, ha van valaki, aki helyettesítheti Lewist, akkor ő hajlandó félreállni. Ha Lewis lennék, azt mondanám, ki akarom fizettetni a szerződésemet. Azért írtak alá vele, mert azt hitték, el tudja végezni a munkát. De nem működik, szóval félreáll, ha azt akarják… ez lenne az egyezség

– idézte a Daily Mail Ecclestone-t.

Az F1 legendás igazgatója egyébként javaslatot is tett, hogy kit hozzanak a helyére, Isack Hadjart és Gabriel Bortoletóban látja a lehetőséget.