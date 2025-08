Lando Norrisé a legviccesebb húzás a Magyar Nagydíjról

Lando Norris nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat, de minden jel arra utal, hogy nem felejtette el a 2023-as futamot sem.

A brit pilóta egy életre megtanulta, hogy milyen is egy Herendi porcelán, mert a 2023-as trófeát véletlenül eltörte. A dobogóhoz ugyanis úgy csapta oda a pezsgős üvegét, hogy lebucskázott a porcelánból készült díj, ami eltört. Végül Max Verstappen csak hetekkel később kapta meg az utólag gyártott, hibátlan trófeát. Norris többször is vezekelt a történtekért, 2024-ben például a díj mintájára készült sisakot viselt a Hungaroringen.

Az idei futamot megnyert a brit pilóta, de minden jel arra utal, hogy még mindig sokat gondol a két évvel korábbi esetre. A kamerák ugyanis rögzítették, hogy úgy írta alá a pezsgős üveget, hogy ezt a szöveget írta a szignó mellé:

Pillanatokkal később pedig valóban kimentette a herendit, mielőtt a vad pezsgőlocsolás beindult volna.

lando norris really said no trophies are dying today!!!! pic.twitter.com/ZIEmhDH0cm

