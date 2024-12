Nagy napja volt a biztonsági autónak a Katari Nagydíjon

Közvetlenül a rajt után a pole-ból startoló brit George Russell (Mercedes) sokat veszített, az első kanyarkombinációban ugyanis Verstappen, valamint Lando Norris (McLaren) is meg tudta előzni. A száguldás azonban nem folytatódhatott teljes tempóval, mert a mezőny hátsó részében történt ütközés nyomán nagy mennyiségű törmelék került a pályára és az összetört versenyautók a bukóteret foglalták el, ezért a pályára hajtott a biztonsági autó.

LAP 2 / 57

⚠️ SC DEPLOYED ⚠️

Colapinto, Ocon and Hulkenberg collide at T1.

The Haas has a puncture, the others are out 😔#F1 #QatarGP pic.twitter.com/xKWIIWGov8

