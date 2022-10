Az Audi is beszáll a Forma-1-be gyári csapatként

A 2026-os idénytől gyári csapatként szerepel majd a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokságban az Audi.

Az autógyár stratégiai partnere a svájci Sauber lesz, amelyből részesedést is vásárolt. A csapat motorjait a németek készítik majd, a versenygépek összeszerelése és versenykész állapotba hozása a Sauber hinwilli központjának feladata lesz, ahogyan a logisztikai feladatok is.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit#F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp

— Formula 1 (@F1) October 26, 2022