Verstappen üzemanyag-probléma miatt teljesített gyengébben

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről. A 24 éves pilótának ez az idei kilencedik és pályafutása 18. pole pozíciója, írta az MTI.

Leclerc mögött Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője végzett másodikként, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pedig harmadikként.

A címvédő és az összetettben nagy előnnyel vezető holland Max Verstappen csak nyolcadik lett az időmérőn, miután az utolsó gyors körének végén a csapata rádión arra kérte, hogy hajtson a boxba.

Ugyan a Red Bull pilótájának megvolt a lehetősége az utolsó gyors körre, azonban Gianpiero Lambiase versenymérnök nem engedte a folytatást, mert valószínűleg túl kevés üzemanyaga volt a tankjában, és a csapat nem akarta megkockáztatni a kizárást.

Confirmed from Red Bull that it was a lack of fuel that meant it had to ask Verstappen to box. If he’d completed lap, getting back to pits might have left car without enough for a fuel sample #F1 #SingaporeGP

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) October 1, 2022