Hamilton kiborult, majd bocsánatot kért

Max Verstappen győzelmével ért véget a Holland Nagydíj. Pedig a futam hajrájában még a két Mercedes is a hazai versenyző előtt volt, de előbb George Russellt hívták ki a boxba, majd a biztonsági autós szakaszt követő újraindításnál a hazai versenyző megelőzte Lewis Hamiltont, majd nem lehetett már leszorítani az élről.

Hamilton, aki végül a dobogóról is lecsúszott és negyedik lett, még a verseny közben szitkozódva kérte számon csapatán a történteket, megjegyeztek, hogy „elbaszták” a taktikát, és megszívatták. Később elnézést kért a kirohanása miatt.

A határon voltam. Elnézést kérek a csapattól, nem is emlékszem, mit mondtam. Egy pillanatra elvesztettem a hidegvérem, de szerintem tudják, hogy csak a szenvedély vezérelt

– magyarázta később a Sky Sportsnak.

A csapatfőnök, Toto Wolff ezzel kapcsolatban azt mondta, teljesen érthető, ha hevesen kéri számon csapatát egy versenyző. Kockáztattak a futamgyőzelem érdekében, nem jött be, ennek pedig Hamilton itta meg a levét, ettől függetlenül több lehetséges forgatókönyvet is végigvettek és ezt találták a legjobbnak. A csapatrádión azért elhangzott az is, hogy majd zárt ajtók mögött átbeszélik a történteket.

A hétszeres világbajnok Hamilton a hatodik helyen áll a világbajnoki pontversenyben, míg Verstappen az újabb sikerével már 109 ponttal vezet Charles Leclerc és Sergio Pérez előtt. A holland a legutóbbi négy futamot mind megnyerte.