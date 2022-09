Nem lehetett kicsavarni a győzelmet Verstappen kezéből, Hamilton káromkodva csúszott le a dobogóról

Az élről induló Max Verstappen nyerte meg a Holland Nagydíjat a narancssárgába borult zandvoordi lelátók előtt. George Russell lett a második, Charles Leclerc pedig a harmadik. A Ferrari ezúttal Carlos Sainz futamát vágta haza.

A pole-t megszerző Verstappen jól kapta el a rajtot, már az elején elkezdhetett egy magabiztos előnyt kiautózni, egy kör után már hat tizedmásodperces fórban volt. Mögötte Sainz és Hamilton autója ért össze, a brit meg is csúszott kissé, de nem történt komolyabb incidens.

Az élmezőnyből egyébként senki nem veszített vagy nyert pozíciót a rajtot követően, így sokáig nem is történt nagyon semmi érdekes, majd a 15. körben ismét a Ferrari kavarta fel az állóvizet azzal, hogy kihívták Sainzot kerékcserére, de a bal hátsó abroncsot nem készítették be neki, azt csak utólag hozták ki a garázsból. A spanyol így visszaesett, és az itt összeszedett hátrányát a következő kerékcseréig nem tudta ledolgozni, a következő kerékcseréknél is könnyedén visszaért elé az összes rivális.

A táv felénél a Mercedes kemény keverékre váltott, Hamilton pedig egész jó tempót ment a harmadik helyen autózva. Ettől még a futam cammogósan haladt egy sima Verstappen-győzelem felé,

aztán a 46. körben borult minden.

Akkor Juki Cunoda állt félre, elsőre azt mondta a csapatrádión, hogy az egyik gumit nem rögzítették megfelelően, majd mikor meggyőzték, hogy nem ez a helyzet, akkor folytatta. Ugyanakkor már nem volt bekötve, mivel ki akart szállni, így kihajtott a bokszba. Visszaengedték ugyan, de látszott, hogy nincs rendben az autója, félre is húzódott, úgyhogy virtuális safety caros időszak következett, ami lényegében egy ingyen kerékcserét jelentett a mezőnynek – ekkor Verstappen váltott keményre, míg a Mercedesek közepesre.

Nem sokkal ezután Valterri Bottas Alfa Romeója állt meg a célegyenes végén, bejött a biztonsági autó. A Red Bull kockáztatott, kihívták Verstappent az élről, hogy lágy keveréket kapjon a hajrára, és bár a két Mercedes mögött tért vissza a pályára, kivitték előle Russell-t.

Így az újraindításnál Verstappen támadhatta Hamiltont, a hétszeres világbajnok elég rossz ütemben kapta el a gyorsítást, a holland így körbeautózta. Nem sokkal később még Russell is megelőzte Hamiltont, aki káromkodva kérte számon a csapatát, hogy történhetett meg mindez.

Mindenesetre ez a pillanat döntőnek bizonyult, Max Verstappen a vártnál kicsit nehezebben, de összességében magabiztosan nyerte meg a hazai futamát, és még a leggyorsabb körért járó pluszpontot is elvitte. Ez volt pályafutása 30. győzelme, az előnye pedig már 109 pont.

Russell megőrizte a második helyet, míg Hamilton lecsúszott a dobogóról, Leclerc is lehagyta a hajrában. A negyedik hely jutott neki, míg Sainz ugyan ötödikként haladt át a célvonalon, egy veszélyes kiengedés miatt még egy ötmásodperces büntetést is kapott, így végül csak a nyolcadik lett. Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon és Lance Stroll végzett még pontszerző helyen.

A jövő héten az Olasz Nagydíj következik.