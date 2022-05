Dögunalmas futamnak indult az első Miami Nagydíj, de egy kései ütközés után felpörgött

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíjat.

A történelmi futam elején rögtön elkapta Carlos Sainzot a világbajnoki címvédő, majd némi üldözés után Charles Leclerc sem úszta meg. Nagyon magabiztosan autózott ezután az élen Verstappen, mögötte a két Ferrari és Sergio Pérez száguldott. Hátrébb ment a nagy helyezkedés kezdetben, aztán ahogy a hőségben koptak a gumik, mindenki óvatosabb lett és nagy vonatozás kezdődött.

Csou Kuan-jü autójával valami nem stimmelt, így hamar kihívta a csapata és feladta a versenyt. A meglehetősen unalmas verseny aztán a végére pezsdült föl, Pierre Gasly kocsija vette nehezen a kanyarokat, egyértelműen küszködött. Miközben a francia a rádión jelentette, hgoy baj van, Lando Norris próbálta megelőzni, ám a két autó kerek összeért és hatalmas ütközés lett belőle – valamint egy biztonsági autós takarítás.

Az összetorlódó mezőnynek 11 köre maradt, hogy alkosson valamit és elég változatos taktikákat is választottak a csapatok a gumiválaszték tekintetében. Leclerc és Verstappen nagyot csatázott az élen, de be kellett érnie a monacóinak a második hellyel és a leggyorsabb körért járó ponttal. A végén még Schumacher és Vettel is összekoccant, az Aston Martin pilótája inkább fel is adta a futamot két körrel a vége előtt.

Sokkal jobb versenyt zárt a Mercedes a korábbiaknál, Lewis Hamilton és George Russell is stabil teljesítményt nyújtott és Valtteri Bottas a legvégén bakizott, így az 5. és 6. helyen zárt a páros. A dobogón Verstappen és Leclerc mögött Carlos Sainz zárt harmadikként.