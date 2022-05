Vettel és Hamilton is látványos tiltakozásba kezdett Miamiban

Sebastian Vettel és Lewis Hamilton is a szigorú szabályváltoztatások ellen tiltakozott a Maimi Nagydíj szabadedzései előtt.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) két olyan döntést is hozott, ami ellenérzést váltott ki a pilótákból. Az Aston Martin német versenyzője szürke boxert húzott nadrágjára, mivel a szervezők ellenőrizni fogják, hogy tűzálló alsóneműt hordanak-e az autóban ülők.

Vettel wearing underwear over his race suit in protest of the FIA’s new clothing regulations 🩲😅 pic.twitter.com/C4fs2AEOTj — ESPN F1 (@ESPNF1) May 6, 2022

Hamilton ezzel szemben a sajtótájékoztatón döntött a lázadás mellett, a hétszeres világbajnokot az dühítette fel, hogy az FIA betiltotta az ékszerek viselését. A Mercedes pilótája úgy beszélt a sajtóval, hogy két fülbevalót, három karórát, négy nyakláncot és nyolc gyűrűt viselt.

Lewis Hamilton turned up to the press conference wearing 3 watches, 8 rings, 4 necklaces and 2 earrings after the FIA outlined a new jewelry ban 👀💎 pic.twitter.com/ChKV2hcnnx — ESPN F1 (@ESPNF1) May 6, 2022

Erről egyébként azt mondta Vettel, hogy szándékosan Hamilton ellen hozott szabályozás.

I asked Sebastian Vettel about the FIA wanting to ban drivers from wearing jewelry during a race. He said the ban feels “personal” toward Hamilton and that he’s being “targeted.” — Jordan Bianchi (@Jordan_Bianchi) May 6, 2022

Miamiban először rendeznek Forma-1-es versenyt, vasárnap 21:30-kor rajtol a mezőny.