A kínai Mazepin vagy Forma-1-be való tehetség az Alfa Romeo új pilótája?

A Forma-1-es Alfa Romeo bejelentette, hogy a 2022-es idényben Kuan-jü Csou lesz Valtteri Bottas csapattársa. Az elküldött Antonio Giovinazzit szíven ütötte a döntés, a csapat és az FIA örül, míg a rajongók felháborodtak. De jogos az aggodalmuk?

Megtörtént a bejelentés, az utolsó pilótaülés is elkelt a Forma-1-ben

A Forma-1-es Alfa Romeo kedden jelentette be, hogy a 2022-es idényben már nem Antonio Giovinazzi lesz a csapat egyik pilótája, hanem Kuan-jü Csou.

Az olasz versenyző 2017-ben mutatkozott be az F1-ben, mivel Pascal Wehrlein egy sérülés miatt nem tudott kocsiba ülni Ausztráliában és Kínában. Ezután is a Sauber pilótája maradt, de csak tartalékként, majd 2019-ben lett a rajtrács állandó szereplője, amikor az Alfa Romeo átvette a csapat helyét a mezőnyben. Giovinazzi azonban nem váltotta meg a világot, sőt egyre romlott a teljesítménye. Első évében négyszer, 2020-ban háromszor, a jelenlegi szezonban pedig csak egyszer szerzett pontot.

Árulkodó az is, ha összevetjük csapattársa, Kimi Räikkönen eredményeivel az olasz pontjait. Giovinazzi 14, majd 4 pontot gyűjtött, míg idén egyetlen 10. hely a mérlege, míg a finn társánál 42, 4, 10 a sorrend.

Talán nem igazságos egy Forma-1-es legendával és világbajnokkal összehasonlítani Giovinazzit, de ez a legtisztább viszonyítási alapunk. Az adatok két dologra világítanak rá: egyrészt az Alfa Romeo autója egyre gyengébb, másrészt Giovinazzinál jobbnak bizonyult csapattársa, még akkor is, ha az időmérőkön egyenrangú partnere volt. Legjobb teljesítménye egy hatodik hely a 2019-es Brazil Nagydíjon, amelyen hivatalosan végül ötödik lett Lewis Hamilton büntetése miatt, de itt is Räikkönen mögött zárt.

Ezek után nem okozott meglepetést, hogy a csapatnál úgy gondolták, az elmúlt három szezonban elvétve pontot szerző, már 27 éves olasszal nem jutnak előrébb. Azt korábban bejelentette már Räikkönen, hogy 2021 után befejezi a versenyzést, ahogyan az is hivatalossá vált már, hogy Valtteri Bottas veszi át a helyét. Egy rutinos pilóta mellé logikus választás tehát a középszerű Giovinazzi helyett egy fiatal tehetséget szerződtetni, de miért pont a kínaira esett a választás?

Újoncok újonca

Kuan-jü Csou már nagyon fiatalon rajongott a sportágért, ötévesen kint volt a Forma-1-es Kínai Nagydíjon, ahol példaképének, Fernando Alonsónak zászlajával készült róla egy kép.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 周冠宇 | Guanyu Zhou 🇨🇳 (@gyzhou_33) által megosztott bejegyzés

Hamar elkezdte a versenyzést is, nyolcévesen már gokartozott, és mivel tehetségesnek bizonyult, a család úgy döntött, Sanghajból átteszi a székhelyét Angliába a jobb lehetőségek és a nyelvtanulás miatt. Sheffieldben végül a Strawberry Racing teamben ült volán mögé, amellyel két bajnokságot is megnyert, ráadásul az ázsiainál erősebbnek tartott európai mezőnyben mérethette meg magát. A gokart-világbajnokságon pedig abban a Ricky Flynn Motorsportban kapott lehetőséget, amelyben akkor Lando Norris is.

Az az év beindította a karrierjét, mivel a Ferrari akadémiájára került a kínai pilóta, egészen 2018-ig a Prema különböző csapataiban száguldozott. Kezdésként mindjárt a Forma-4-es olasz bajnokság második versenyhétvégéjén behúzott mindent Monzában: időmérőt, sprintfutamot, majd a főversenyt is. Abban a szezonban második lett a ma is sokra tartott Robert Shwartzman mögött, és a legjobb újonc pilótának is megválasztották.

Ezután szintet lépett és az F3-ban indult, kivételesen a Motopark színeiben és bár két dobogós helyezéssel nyitott, ezután leromlott a teljesítménye, és csak a 13. helyen végzett. 2017-ben visszatért a Premához, ahol már kiegyensúlyozottabb vezetéssel, öt dobogós helyezéssel nyolcadikként zárt. Az áttörést úgy tűnt, a harmadik F3-as szezon hozza el Csounak, miután zsinórban három futamon is az első három között ért célba. Egyetlen ponttal lemaradva második helyen találta magát a ponttáblázaton, de ezt követően négy versenyt sem tudott befejezni technikai okok miatt, így végül újra a nyolcadik helyen zárt.

Az összkép mégis elég meggyőző volt ahhoz, hogy a UNI-Virtuosi Racing lehetőséget adjon neki a Forma-2-es csapatában. A váltás meg sem kottyant a kínainak, kétszer övé volt a leggyorsabb kör, egy pole-pozíció mellett öt dobogós helyezést ért el, a bajnokságot pedig a hetedik helyen zárta. Emellett itt is megválasztották a legjobb újoncnak, akárcsak az F3-as debütálásakor. Fejlődése folyamatos volt, 2020-ban hatodikként zárt, emellett pedig a Forma-1-es Renault tesztpilótája lett. A jelenlegi idényben az ázsiai Forma-3-as bajnokságot megnyerte, az F2-ben pedig második helyen áll Oscar Piastri mögött. Az eredményei tehát jók, ha nem is kimagaslók.

A kínai Nyikita Mazepin?

A kínai versenyzőnek valójában egyetlen gondja van, a pénz. Nem az, amit zsebre tesz, hanem az, amit az ő szponzorai letesznek az asztalra, a rajongók ugyanis azt érzik, csak ezért kap lehetőséget. Nem vitás, Kuan-jü Csou szerződtetésében ennek is szerepe van.

A 22 éves pilóta a Forma-1 első kínai versenyzője, amivel rengeteg szponzori támogatást lehet kipréselni az ázsiai országból. A sportág fanatikusai rögtön párhuzamot vontak a Haas pilótájával, Nyikita Mazepinnel, aki annyi pénzt hozott házhoz a puszta jelenlétével, hogy még az autókat is az orosz zászló mintájára festették át (édesapja a főszponzor Uralkali részvényese).

A CNN beszámolója szerint cirka 30 millió dollárt hozhat Csou az Alfa Romeónak, ami nagyon komoly segítség lehet a jövőben is. A Forma-1-ben 145 milliós plafont rendelt elő a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), az Alfához hasonló kisebb csapatoknak pedig szükségük van az extra bevételekre, hogy közelítsenek ehhez az összeghez a fejlesztésekkel, ezzel együtt pedig a többi istálló autóihoz is.

A jelenlegi szezonban csak a Haast előzi meg az Alfa Romeo, ezért különösen fontos a csapat számára, hogy nagyobb anyagi háttérrel rendelkezzen. Ezzel együtt legalább ugyanilyen fontos a versenyzők kiegyensúlyozottsága. Räikkönennek ez az egyik erőssége, és Bottastól is hasonlót várhat az Alfa Romeo. Csou ebben is a csapat hasznára lehet.

Az elmúlt években a Motopark és a Prema versenyzőjeként megbízható volt, már az első szezonjától top tízes pilótának számított. Ugyan mostanra már inkább európainak számít, mégis egy másik kultúrából jött és ez hátráltatta a fejlődését. Úgy döntöttünk, segítünk neki azzal, hogy F1-es mérnökökkel dolgozhat együtt. Nem azonnal akartuk a Forma-1-be fölhozni, a célunk az volt, hogy három éven belül bajnoki címért harcolhasson

– mondta a kínai versenyzőről Mia Sharizman, a Renault akadémiai igazgatója.

Az Alfa Romeónak pedig erre a megbízhatóságra és állandó teljesítményre éppen akkora szüksége lehet, mint a pénzre. A Forma-1 is profitálni fog az ázsiai piac felé nyitásból, de Sharizman szavai alapján itt nem csak a Csou után kapott bevételről lehet szó.

„Kezdetben nagyon félénk volt, egyáltalán nem volt benne agresszivitás, viszont pontosan megjegyzett minden utasítást. Mostanra nagyon magabiztossá vált, átlépte azt a lélektani küszöböt, amikor amiatt aggódik, hogy valaki üldözi őt, ha első helyen autózik. Elbírja a nyomást, és ez a megszerzett tapasztalatoknak, érettségének és a Forma-1-es tapasztalatának is köszönhető.”

A csapata mellett persze az FIA öröme is felhőtlen, ugyanis végre újabb piacra törhet be. A rajongók azonban rendkívül kritikusan értékelték a hírt. Többen kiálltak Giovinazzi mellett is, különösen azután, hogy az olasz azzal nyugtázta elküldését, hogy a pénz legyőzte a tehetséget.

Akik a pilótaváltással egyetértenek, azok viszont jellemzően nem Csout szeretnék az F1-ben látni. A kínai versenyző elleni elsőszámú érv, hogy a csapattársak is legyőzték F2-ben, ráadásul a 7-8. hely annyira nem is győzte meg a nézőket. A jelenlegi szezonban első helyezett Piastri lett volna a drukkerek választottja, aki Formula Renault Eb után az F3-at is megnyerte és idén, az első Forma-2-es szezonjában elképesztő teljesítményt nyújtva áll az első helyen. Az orosz Robert Shwartzman szintén a legjobbak közé tartozik, a Prema versenyzője előbb az első Forma-3-as szezonjában harmadik helyen zárt, majd a következő idényben bajnok lett, az F2-ben egy 4. hellyel indított, míg a mostani szezonban csak hét ponttal marad el Csou mögött.

A további jelölteket lehetne még sorolni, a rajongókat valószínűleg az bántja leginkább, hogy a kínai versenyző eredménysora nem olyan kiemelkedő, mint néhány másik jelölté. A kiegyensúlyozottság nem hozza lázba a nézőket, ők az akciót, a vagány előzéseket és a győzteseket szeretik, Csou pedig ezekből az erényekből keveset mutathat fel. De mivel egy szerény, hétköznapi srácról van szó, így a személyisége miatt nem érik támadások, mint mondjuk Mazepint, ha pedig ugyanolyan zökkenőmentesen ugorja meg a következő szintlépést, mint az előzőt, akkor senki sem fogja azzal vádolni, hogy csak a szponzori pénzek miatt ül az Alfa Romeóban.

A Forma-1-ben nem szokatlanok az olyan fizető pilóták, mint Mazepin vagy Csou, ám hosszú távon csak akkor ragadnak meg, ha bizonyítanak. Csounak fel van adva a lecke, hogy bebizonyítsa, nemcsak azért szerződtetik, mert kínai.