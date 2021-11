Éleződik a Forma-1 hajrája: Horner a Mercedes főnökét cikizte

Mi sem bizonyítja jobban, mennyire kiélezett csata zajlik a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton és Max Verstappen között, hogy főnökeik megállás nélkül egymást ütik a sajtón keresztül. A Red Bullt irányító Christian Horner most például egy nyilatkozatában szúrt oda váratlanul Toto Wolffnak.

A Katari Nagydíjon Verstappent rajtbüntetéssel sújtották, miután nem lassított egy dupla sárga zászlós jelzésnél, mire Horner azt mondta, egy pályabíró kezdett partizánakcióba, ennek volt az áldozata a holland. A Nemzetközi Autmobil Szövetség (FIA) tetszését érthetően nem nyerte el a kijelentés, de az 1996-ban világbajnok Damon Hill is megjegyezte, mintha az érzelmei eluralkodtak volna az azóta bocsánatot is kérő Horneren.

– mondta a Red Bull csapatfőnöke, aki ezzel egyértelműen Toto Wolffra célzott, aki a Brazil Nagydíjon ragadtatta el magát Hamilton előzésekor.

Toto saying to christian to meet him in the car park if redbull protest the rear wing #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/lAsDicbJs2

