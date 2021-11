Hamilton izgalommentesen győzött, de Alonso lett a nap hőse Katarban

A címvédő Lewis Hamilton nyerte a Forma-1 történetének első Katari Nagydíját.

A rajtnál az volt a kérdés, mennyire tud előrejutni Verstappen, aki az időmérőn figyelmen kívül hagyta a sárga zászlós jelzést, így a második helyett a hetedik helyről rajtolt. Nos, a Red Bull holland pilótája kilőtt, és gyorsan feljött negyediknek, majd hamar megelőzte Gaslyt és Alonsót is.

Amilyen jól rajtolt Verstappen, annyira beragadt a szintén az időmérőn történtek miatt hátrább sorolt Bottas, aki kicsúszott az első tízből, igaz, a 12. körben már a 9. helyen autózott.

Elöl Hamilton és Verstappen nagyon elnyúlt a többiektől, a 15. körben a harmadik Alonso hátránya majdnem 30 másodperc volt az éllovas brit mögött. A verseny elején Pérez sorra előzte le a riválisokat, a mexikói pilóta a 11. helyről indult, de a 16. körben már a negyedik pozícióba jött fel.

A verseny felénél Hamilton, Verstappen, Bottas, Alonso, Pérez, Gasly, Norris, Ocon, Stroll, Sainz volt az első tíz sorrendje.

A 34. körben a rajt óta lágy gumikon autózó Bottas defektet kapott, így Pérez lépett fel a harmadik helyre, a finn pedig csak a tizennegyedik helyre tudott visszajönni.

LAP 33/57 Puncture for Valtteri Bottas! He’s falling back through the field from P3 as he tries to make it back to the pits 👀#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6crTO7zIl1 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

A Red Bull 15 körrel a vége előtt kihívta előbb Pérezt, majd Verstappent is kerékcserére, de a Mercedes egyből reagált, és Hamilton is friss abroncsokat kapott, így is maradt 8 másodperc előnye az élen. 10 körrel a vége előtt Pérez nagyon keményen támadta Ocont, aki nem adta könnyen az ötödik helyet, de végül kénytelen volt beletörődni, hogy a Red Bull az erősebb. Pérez ezzel 15 másodpercre megközelítette a harmadik helyen autózó Alonsót, de kettőjük között még ott volt Norris is.

Az 51. körben a Mercedes megkímélte a további szenvedésektől az első tízen kívül autózó Bottast, akinek nagyon sokba került az a defekt. Az utolsó körökben a két Williams, Russell és Latifi is ugyanúgy járt, mint Bottas, mindkettőjüknél megadta magát a bal első abroncs, Russell folytatni tudta, Latifi azonban kiállt.

Három körrel a leintés előtt virtuális biztonsági autós fázis lépett életbe, mivel Latifi autóját el kellett takarítani, és ez nagyon jól jött a harmadik helyet birtokló Alonsónak.

Hamilton végül kényelmesen, 26 másodperces előnnyel nyerte meg a Katari Nagydíjat, ez volt idei hetedik, pályafutása 102. futamgyőzelme. Verstappen a második helyért járó 18 pont mellé begyűjtötte a leggyorsabb körért járó egyet is, így még maradt nyolc pont előnye az összetettben.Alonso végül könnyen megtartotta a harmadik helyet, és őt választották a futam versenyzőjének is. Maximálisan rászolgált, 2014 óta először zárt az első háromban.

A pontszerzők:

A világbajnokság két hét múlva Szaúd-Arábiában folytatódik.