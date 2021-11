Vettel: Feleslegesnek érzem, hogy újra elővegyék Hamilton és Verstappen brazíliai ügyét

Küszöbön a katari versenyhétvége a Forma-1-ben, de még mindig téma az előző futam, hiszen Brazíliában Lewis Hamilton a 10. helyről rajtolva győzött, és kemény küzdelmet folytatott nagy riválisával, Max Verstappennel.

A hétszeres világbajnok nyert Brazíliában, de még így is holland riválisa vezeti a világbajnoki pontversenyt.

A 48. körben Hamilton a négyes kanyarban támadta Verstappent, aki úgy védte a pozícióját, hogy közben leterelte ellenfelét a pályáról. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke megdicsérte Hamiltont, amiért elkerülte az ütközést, és nevetségnek nevezte, hogy nem vizsgálták ki az esetet.

Később kiderült, a versenybíróknak nem volt lehetőségük megnézniük az esettel kapcsolatban az összes kamerállás felvételét, majd kedden aztán nyilvánosságra hozták a képkockákat.

