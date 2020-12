Mick Schumacher bemutatkozott a Forma-1-ben

A hétvégén rendezik a Forma-1 szezonzáróját, az Abu-Dzabi Nagydíjat, a versenyhétvége első programja, az első szabadedzés pedig már le is ment. Ezen Max Verstappen volt a leggyorsabb (1:37.378), 34 ezreddel előzte meg Valtteri Bottast, míg a legutóbbi futamot koronavírusos megbetegedés miatt kihagyó hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton az ötödik helyen zárt.

Bemutatkozott a Forma-1-ben Mick Schumacher.

A Forma-2 friss bajnoka jövő évi csapatánál vezetett, a 18. helyen nyitott és rögtön közel 3 másodpercet vert a hozzá hasonlóan szintén a Haast vezető Pietro Fittipaldira, aki a sérült Romain Grosjeant helyettesíti.

FP1 FULL CLASSIFICATION@Max33Verstappen goes fastest in the weekend’s opening session! ⏱#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/8rdBheEZjF

— Formula 1 (@F1) December 11, 2020