Verstappen Kvjat exével vigasztalódik a szakítása után

Pikáns helyzet állt elő a Forma-1-ben, minden jel arra utal ugyanis, hogy Max Verstappen Danyiil Kvjat exével jött össze.

Verstappen októberben zárta le a kapcsolatát Dilara Sanlikkal, de nem maradt sokáig egyedül.

Új kedvese a háromszoros Forma-1-es világbajnok Nelson Piquet lánya, Kelly, aki korábban Kvjat párja volt, és született is tőle egy lánya, Penelopé. Kapcsolatuknak tavaly decemberben lett vége.

A modellként dolgozó, Verstappennél nyolc évvel idősebb Kelly Piquet 119 ezer követővel rendelkezik az Instagramon, ahol az egyik képéhez ezt írta: „Sötétebb, mint az óceán, mélyebb, mint a tenger, megvan benned minden, amire szükségem van”.

A képhez Verstappen is hozzászólt, aki azt jegyezte meg, hogy együtt a legnagyobb kihívásokkal is szembenézhetnek. A jelenlegi világbajnokságon 170 pontjával a harmadik helyen álló Verstappen a 2016-es idényben éppen Kvjat helyét foglalta el a Red Bullnál, és az istálló színeiben meg is nyerte rögtön az első versenyét, amivel ő lett az F1 történetének legfiatalabb futamgyőztese.

A kiemelt képen Kelly Piquet és Kvjat látható. Fotó: Nina Zotina / Sputnik / Sputnik via AFP