Verstappen nagyon megzuhant az időmérő után

Úgy tűnt, Max Verstappen számára egyenes út vezet az első rajtkockáig a Török Nagydíj időmérőjén, hiszen a Red Bull holland pilótája megnyerte mindhárom szabadedzést, majd az időmérőn a Q1-ben és a Q2-ben is ő volt a leggyorsabb.

A Q3-ban azonban a Racing Point kanadai versenyzője, Lance Stroll lehajrázta, így Verstappen a második helyről indulhat a futamon, és ez nagyon csalódottá tette, percekig ücsörgött magába zuhanva az egyik folyosón.

It’s a very, very fine line between joy and despair in Formula 1

Fastest in every session until Q3, a disconsolate Max Verstappen ponders what might have been, after just missing out on his first pole position of the season#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/PEhHhI0Kfy

— Formula 1 (@F1) November 14, 2020