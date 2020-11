Egyelőre Max Verstappen eddig legyőzhetetlen a csúszkálós pályán

Max Verstappen volt a leggyorsabb a Forma-1-es Török Nagydíj esőtől áztatott harmadik szabadedzésén.

Az isztambuli pályára egy emberként panaszkodott a teljes mezőny, ezért az üzemeltetők késő este egy rakás utcai autót küldtek pályára, hátha kicsit javul a tapadás. Ez azonban mit sem ért, mivel egész nap zuhogott az eső. Szinte mindegyik pilóta megpörgött a nap folyamán, a csapatok nem is nagyon akarták kiküldeni őket, de Charles Leclerc videóüzenete beszédes volt:

A rettentő csúszkálásban végül egy autó sem tört össze szerencsére, a leggyorsabb harmadjára is a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen volt, mögötte Leclerc és csapattársa, Alexander Albon végzett. A brit Lewis Hamilton (Mercedes), aki Isztambulban begyűjtheti a hetedik világbajnoki címét, nem autózott mért kört.

FP3 CLASSIFICATION 🏁

Here's how our runners and riders stack up after a challenging session #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/dS48awq9X5

— Formula 1 (@F1) November 14, 2020