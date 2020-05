Vettel megváltónak érkezett a Ferrarihoz, de összetörve távozik

2015-ben úgy érkezett Sebastian Vettel a Ferrarihoz, mint a kiválasztott, aki majd újra az élre röpíti az olasz csapatot. Nem mindenkiből lesz azonban Michael Schumacher. Van, akiből Alain Prost és Fernando Alonso lesz és bár ez korántsem szitokszó, Vettel saját magától és az elmúlt öt évtől is sokkal többet várt.

Amikor Sebastian Vettel 2015-ben a Ferrarihoz szerződött, nem csak négyszeres világbajnoknak mondhatta magát, hanem a sportág egyik legnagyobb reménységének. Mint minden német pilótának, neki is az volt a vágya, hogy a példaképéhez, Michael Schumacherhez hasonlóan az olaszokkal halmozza a sikereket. Azt ugyan még nem tudni, hogy a 2020-as szezonban – ha lesz – milyen helyezést érhet el, de ennek ellenére nem várt tovább a bejelentéssel: öt év után otthagyja a Ferrarit.

A bejelentés nem mondható meglepetésnek, az elmúlt másfél év megágyazott már ennek a döntésnek. Jóllehet, ha nincs a koronavírus-járvány miatti csúszás, már hat futammal okosabbak lennénk az erőviszonyokat tekintve, de nem is biztos, hogy Vettelt csak az zavarta, hogy öt év alatt egyszer sem sikerült letaszítani a Mercedest a trónról.

Sokkal inkább a bizalomról van szó, vagy inkább annak a hiányáról.

Kiválasztottból másodhegedűs

Érkezésekor Vettel küldetéstudattal vágott bele a Ferrari-kalandba, annak tudatában, hogy 2010 óta egyetlen alkalommal szorult Lewis Hamilton mögé a vb ponttáblázatán. Az olaszoknak presztízskérdés, hogy mindig a világbajnoki címért küzdjenek és úgy tűnt, Vettel lehet a végső, legfontosabb darabja a kirakósnak, ám az áttörés elmaradt. Első évében mindkét mercedeses versenyző megelőzte, 2016-ban Daniel Ricciardo is, ezután két évig második volt az év végén, tavaly viszont a mélypont.

Valószínűleg 2018-ban lett volna a legnagyobb esély a vb-győzelemre, sokáig nagyon jól állt a Ferrari, ám éppen Németországban, egy esős versenyen Vettel a gumifalban találta magát. Sokak szerint ez volt a pilóta első komoly lelki törése a csapatnál.

Később Monzában a rajt után csúszott vissza a mezőny végére a német egy koccanás miatt, amivel tetemes lett a hátránya. A Ferrari pilótája ettől kezdve sokat kockáztatva vezetett az idény végéig, hátha elkapja még Hamiltont, de nem sikerült neki.

Ezután, tavalyra kapott új csapattársat, ami újabb fordulópontnak bizonyult:

F1-es karrierje során ugyanis mindössze másodszor fordult elő vele (2014-ben volt az első alkalom), hogy házon belül legyőzték.

A 22 éves monacói tehetség, Charles Leclerc parádés idényt futott, pedig csak a második szezonja volt, ez pedig bármelyik harmincon felüli pilótának hadüzenet lenne. A sportág sajátossága, hogy miközben az ember a csapatért küzd, egyben házi verseny is zajlik és nagyon nem mindegy, hogy ki végez előrébb.

A Ferrarinál hagyományosan elsőszámú és második számú pilóták vannak, így amikor Vettel megérkezett a 35 éves Kimi Raikkönen mellé, pontosan tudta, hogy ő lesz majd a kiemelt versenyző, míg a finn a segítője. Leclerc-re is ez a sors várt volna vélhetően, csakhogy a számok magukért beszéltek, a monacói gyorsabb volt. Leclerc két futamgyőzelme önmagában is imponáló, az egész szezonban pedig 24 ponttal verte a németet.

Pedig Vettel szezonja nem indult rémesen, az első hét futamból hatszor jobban teljesített, mint Leclerc, a frusztráltsága akkor lett nyilvánvaló, amikor a hetedik, kanadai versenyen elveszítette az első helyet. Ezen a futamon autójával egy picit megcsípte a füvet, a pályára való visszatérését a bírók szabálytalannak vélték, ezért ötmásodperces büntetést kapott. Hiába ért be első helyen, a győzelem a legnagyobb rivális, Hamilton ölébe hullott, Vettel pedig mérgében kicserélte a futam végén az autókhoz állított, helyezést mutató táblákat.

Innentől talán már úgy érezte, mindenki ellene van, miközben Leclerc egészen belejött a vezetésbe, így már csak papíron volt Vettel az elsőszámú versenyző. Különösen a Brazil Nagydíj mutatta, hogy van belső feszültség: a szezon első fele után megengedte Mattia Binotto csapatfőnök, hogy versenyezzen egymással a két pilóta, aminek az lett a vége, hogy a két autó összeért, így a 4. és 5. helyről esett ki Leclerc és Vettel. A nagy adag szentségelés mellett mindenki ezzel foglalkozott utána hetekig:

Amikor az ember úgy érzi, nem csak az ellenfél csapatai, de a sajátja is ellene fordul, ott már nincs mit tenni. Vettel szerződése 2020 decemberében jár le és bár állítólag kapott új ajánlatot, nem tudtak megegyezni. Könnyen előfordulhat, hogy fordult a kocka a Ferrarinál és már Leclerc-t illeti az elsőszámú pilóta szerepe. Ehhez már nem akart asszisztálni a német.

Úgy hiszem Sebastian nem csinálna ügyet abból, hogy nem ő számít az elsőszámú pilótának, de nem akar egyértelműen második számú lenni

– mondta a Sky Sportsnak Martin Brundle, korábbi Forma-1-es pilóta, utalva arra, hogy a német azt érezhette, innentől már Leclerc segítése lenne a feladata.

Mivel egyik fél sem részletezi, miben nem tudtak megegyezni, mindent bedobott már a sajtó: fizetés, a szerződés hossza, az autó versenyképessége, csapaton belüli pozíció – csak hogy néhányat megemlítsünk. Versenyek híján pedig csak az alkudozás maradt, ebbe a jelek szerint belefáradt Vettel és maradt a szakítás.

Ahhoz, hogy sikeresek legyünk ebben a sportágban, ahhoz teljes harmóniára van szükség. A csapattal közösen rájöttünk, hogy már nincs meg a közös vágy arra, hogy a 2020-as szezon után folytassuk

– mondta a bejelentés apján a német pilóta.

Alain Prost 1990-ben, Fernando Alonso 2010-ben, Sebastian Vettel 2015-ben igazolt a Ferrarihoz korábbi világbajnokként, hogy meghódítsa a Forma-1-et, de egyiküknek sem sikerült.

Miért most és hogyan tovább?

Abban egyelőre senki sem lehet biztos, hogy 2020-ban lesz Forma-1-es szezon, azonban Vettel még idejében elhatározta, hogy elhagyja a Ferrarit. Több mint fél éve van új csapatot találnia magának a négyzeres világbajnoknak, ráadásul világosan a többiek tudtára hozta, hogy elérhető.

A bejelentés után eljes dominó-effektus indul, rég nem látott jövés-menés veheti kezdetét, hiszen a Ferrarinak szüksége van valakire Leclerc mellé, és ha egy másik csapattól szereznek majd pilótát, úgy az a szék is megüresedik. Ne feledjük azt sem, az összes csapat kivárásra játszott 2020-ban, hogy a 2021-re tervezett szabálymódosítás idején robbantson, ha új versenyzőt keres. A szabálymódosítást azonban 2022-re halasztották, Vettel pedig borította az előzetes terveket.

Carlos Sainz Jr. A McLaren pilótája a kétszeres rali-világbajnok, Carlos Sainz fia. A 25 éves spanyol pilóta 2015-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Toro Rosso versenyzőjeként. A csapatban fokozatosan fejlődött, így lecsapott rá a Renault, amelynél azonban végig Nico Hülkenberg mögé szorult a ponttáblázaton. 2019-ben került át a McLarenhez, amelynek színeiben élete első dobogós helyezését szerezte a Brazil Nagydíjon.

Az olasz sajtó biztosra veszi, hogy Carlos Sainz, a McLaren 25 éves pilótája kerül majd Leclerc oldalára, aki Lando Norrisszal remekül kijött a csapatánál. A McLarennél téma lehet Fernando Alonso visszacsábítása is, aki az utóbbi időben utalt rá, hogy már bánja, hogy otthagyta az F1-et, de akár Daniel Ricciardo is érkezhet, akinek nem váltak be a számításai a Renault-nál.

Ami Vettelt illeti, a nyáron 33. születésnapját ünneplő pilótát többen nyugdíjba küldenék már, ő maga viszont meglehetősen homályosan fogalmazott a jövőjével kapcsolatban. Az újdonságot kereső világbajnok másik csapatról és a visszavonulásról is beszélhetett. Csak ő tudja igazán, hogy érez-e magában erőt a folytatásra.

Vettel a Ferrariban 101 futamon indult el, ezalatt 12-szer pole-pozíciót szerzett, 14-szer nyert versenyt és 54 alkalommal dobogós helyen végzett. Átvészelte az istálló több krízisét is,

Maurizio Arrivabene leváltását a gyenge eredmények miatt,

leváltását a gyenge eredmények miatt, megannyi pocsék döntést a csapat élén,

Sergio Marchionne halálát 2018-ban.

Nem mondhatja róla senki, hogy cserben hagyta volna a Ferrarit. Ugyanakkor a legnagyobb vágyát, amiért 2015-ben szerződtették az olaszok, nem tudta teljesíteni: nem nyert világbajnoki címet.

Kiemelt kép: Fabian Sommer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP