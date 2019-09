Lewis Hamilton kiütötte egy rajongó kezéből a mobiltelefont

A Forma-1 vasárnapi, Szingapúri Nagydíja a Ferrariról szólt elsősorban, egy rajongó mégis a pontversenyt vezető címvédő, Lewis Hamilton miatt fogja évekig emlegetni a versenyt.

Történt ugyanis, hogy a brit pilóta a Mercedes hangárjába rollerezett nagy tempóban és az embereket kerülgetve kiverte a mobiltelefont egy fotózkodó rajongó kezéből. Valószínűleg bántotta Hamiltont az eset, mivel nem tudni mikor, de újra összefutott a férfival, hogy a telefon hátulját szignózza. A autogramon pedig a következő áll: „Nagyon sajnálom, siettem, hogy beszálljak az autómba! Lewis Hamilton”.

“Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?”

“*That* Lewis Hamilton?”

“Yes”

“No -prove it” 🤔

“OK” 👀#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/WT9JlTTVsA

— Formula 1 (@F1) September 23, 2019