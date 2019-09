Kimi Räikkönen számára elég rosszul végződött a Szingapúri Nagydíj: az Alfa Romeo veterán versenyzője Danyiil Kvjattal csatázott, összeakadt a két autó, a finn versenygépén pedig eltört a felfüggesztés, így kiesett az 50. körben. A tizenkettedik helyért ment ekkor a küzdelem, Kvjat végül a tizenötödik lett.

Az orosz szerint nem kérdés, hogy Räikkönen volt a hibás, ő már bebújt a résbe, meg is lepte, hogy a rivális ezután ráhúzta a kormányt.

Fékezés közben csinálta mindezt, amiről elég sokat beszélgetünk, és mindannyian ellene vagyunk. Meglepett. Ha védekezel, akkor védekezz, ha nyitva hagyod az ajtót, akkor hagyd is nyitva. Ő meg csak… kinyírta saját magát. És meg akart ölni engem is

– mondta a motorsportnak az orosz pilóta.

Räikkönen most elég rossz szériában van, a legutóbbi három versenyén nem szerzett pontot, de az elmúlt öt nagydíjon is csak egyszer – Magyarországon a hetedik lett. Még így is toronymagasan ő a jobb alfás: a finnek 31 pontja van, csapattársának, Antonio Giovinazzinak négy. Räikkönen jelenleg a tizenharmadik helyen áll.

Kiemelt kép: HOCH ZWEI / dpa Picture-Alliance