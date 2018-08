Schumacher és családja a Real-elnöktől vett luxusvillába költözik

A Forma-1 hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher 2013-ban decemberében szenvedett kis híján végzetes síbalesetet. Azóta sem tudni, pontosan milyen állapotban van a legendás pilóta, akit az elmúlt négy évben a család svájci otthonában ápoltak.

Most viszont költözésre adta a fejét a család,

amely Mallorca szigetén 30 millió euróért vásárolt nemrég egy luxusapartmant, ami a Real Madrid elnökének, Florentino Péreznek tulajdonában volt.

A 15 ezer négyzetméteren elterülő ingatlanhoz két medence és helikopter-leszállópálya is tartozik, és magas falak veszik körül, ami tökéletes védelmet a lesifotósok ellen. Schumacher családja eddig is igyekezett a lehető legjobban elzárni a pilótát a külvilágtól, ezért is fordulhat elő, hogy nem szivárgott ki információ az állapotáról.

Andratx város polgármesternője, Katia Rouarch azt mondta, minden készen áll a Schumacher család fogadására. Az viszont még nem derült ki, hogy mikor kerül sor a költözésre és mennyi időre terveznek Schumacherék Mallorcán.