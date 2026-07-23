spanyol válogatottmanchester cityrodrihátműtét
Foci

Műteni kell a spanyolok aranylabdás világbajnokát, Rodrit

Rodri of Spain during the FIFA World Cup USA 2026 Final match between Spain and Argentina at New York / New Jersey Stadium in New Jersey, USA. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto)
Ayman Aref / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 07. 23. 16:28
Rodri of Spain during the FIFA World Cup USA 2026 Final match between Spain and Argentina at New York / New Jersey Stadium in New Jersey, USA. (Photo by Ayman Aref/NurPhoto)
Ayman Aref / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Már a világbajnokság alatt felröppent a hír, hogy a Manchester City 30 éves aranylabdás játékosa, Rodri a tornát követően műtéten esik át, és úgy tűnik, valóban nem ússza meg a beavatkozást. A The Athletic most azt írta, visszatérésének dátumáról semmit sem lehet tudni, a Guardian szerint pedig a hátprobléma azzal jár, hogy a világ- és Európa-bajnok spanyol játékos jövője bizonytalan a Citynél.

Az alaphír június 30-án jelent meg, amikor felröppent, hogy a Manchester City a 2026/27-es szezon elején védekező középpályása nélkül kényszerülhet játszani, a spanyolt ugyanis „ismeretlen eredetű sérülés” sújtja, ezért műteni kell.

A The Athletic most azt írta, Rodri váratlan nehézségekkel néz szembe a hátműtétje miatt, de komoly fejtörést okoz a City új edzőjének, Enzo Marescának is, akinek újra kell gondolnia a középpályát. Főleg azok után, hogy egy hónapja Bernardo Silva is távozott, és aláírt a Real Madridhoz.

Rodri szerződéshosszabbítása továbbra sem téma, a jövője pedig eddig is bizonytalan volt, hiszen a pletykák szerint a Real Madrid őt is meg akarta szerezni.

A két éve Aranylabdát nyert klasszis folyamatosan sérüléssel küzd, 2024 szeptemberében elszakadt az elülső keresztszalagja, így szinte a teljes szezont kihagyta, de az előző idényben sem tudott folyamatosan játszani, akkor combhajlító- és ágyékproblémák hátráltatták.

A City 2026-27-es szezonja augusztus 23-án, hazai pályán, a Bournemouth ellen kezdődik.

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