Műteni kell a spanyolok aranylabdás világbajnokát, Rodrit

Az alaphír június 30-án jelent meg, amikor felröppent, hogy a Manchester City a 2026/27-es szezon elején védekező középpályása nélkül kényszerülhet játszani, a spanyolt ugyanis „ismeretlen eredetű sérülés” sújtja, ezért műteni kell.

A The Athletic most azt írta, Rodri váratlan nehézségekkel néz szembe a hátműtétje miatt, de komoly fejtörést okoz a City új edzőjének, Enzo Marescának is, akinek újra kell gondolnia a középpályát. Főleg azok után, hogy egy hónapja Bernardo Silva is távozott, és aláírt a Real Madridhoz.

Rodri szerződéshosszabbítása továbbra sem téma, a jövője pedig eddig is bizonytalan volt, hiszen a pletykák szerint a Real Madrid őt is meg akarta szerezni.

A két éve Aranylabdát nyert klasszis folyamatosan sérüléssel küzd, 2024 szeptemberében elszakadt az elülső keresztszalagja, így szinte a teljes szezont kihagyta, de az előző idényben sem tudott folyamatosan játszani, akkor combhajlító- és ágyékproblémák hátráltatták.

A City 2026-27-es szezonja augusztus 23-án, hazai pályán, a Bournemouth ellen kezdődik.