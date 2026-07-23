Norvégia nem hagyja, hogy a szőnyeg alá söpörjék a vb legnagyobb botrányát

A legjobb 32 között a társházigazda Egyesült Államok labdarúgó-válogatottja 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát úgy, hogy az első gólt szerző Folarin Balogun egy súlyos szabálytalanság után a 64. percben piros lapot kapott.

A kiállítás automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltást vont volna maga után, ám Donald Trump amerikai elnök telefonon felhívta Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy közbejárjon a támadó érdekében.

A FIFA végül úgy döntött, hogy nem tiltja el a futballistát (az eltiltás hatályon kívül helyezéséről szóló döntést a fegyelmi bizottság elnöke, Mohammad al-Kamali egyoldalúan hozta meg a bizottság többi tagjával való konzultáció nélkül), aki így játszhatott a nyolcaddöntőben Belgium ellen.

Trump később nyilvánosan elismerte, hogy beavatkozott az ügybe, és megdicsérte a FIFA-t, amiért „helyrehozott egy nagy igazságtalanságot”.

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Csúszós lejtőre léptek

A példátlan és felháborító esetre válaszul a Norvég Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy nem hallgathat, és csütörtökön bejelentette, hogy panaszt tesz a FIFA etikai bizottságánál.

Amikor egy ilyen szabályt megkerülünk, akkor olyan csúszós lejtőre lépünk, amely veszélyezteti az egész futballt. Az alapvető szabályok megkérdőjelezése fenyegetést jelent erre a sportágra

– figyelmeztetett Lisa Klaveness, a szövetség elnöke, aki azt mondta, nem hagyja, hogy a történteket a szőnyeg alá söpörjék. Mert ez többről szól, mint erről a konkrét esetről.

„Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie, ezért most elengedhetetlen az őszinte kommunikáció. Mindannyian tudjuk, hogy ezt az ítéletet külső erők befolyásolták, és hogy nem a megfelelő eljárást követték” – folytatta.

„Azt kell kérnünk, hogy a FIFA vezetése ismerje el, hogy ez hiba volt” – mondta a tisztviselő, aki nem először szállt szembe Infantinóval, áprilisban ő volt, aki panaszt tesz amiatt, hogy a FIFA elnöke alapított egy békedíjat, amit saját hatáskörben Trumpnak adott.