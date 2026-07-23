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Foci foci vb 2026

Norvégia nem hagyja, hogy a szőnyeg alá söpörjék a vb legnagyobb botrányát

Gianni Infantino, president of FIFA, and Donald Trump, president of the United States, pose with the World Cup Trophy after the 2026 FIFA World Cup final match between Spain and Argentina at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 19, 2026. (Photo by Waleed Ibrahim/NurPhoto)
Waleed Ibrahim / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Gianni Infantino és Donald Trump
24.hu
2026. 07. 23. 18:22
Gianni Infantino, president of FIFA, and Donald Trump, president of the United States, pose with the World Cup Trophy after the 2026 FIFA World Cup final match between Spain and Argentina at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on July 19, 2026. (Photo by Waleed Ibrahim/NurPhoto)
Waleed Ibrahim / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Gianni Infantino és Donald Trump
A Norvég Labdarúgó Szövetség a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) etikai bizottságához fordul Donald Trump amerikai elnök Balogun-botrányban betöltött szerepe miatt.

A legjobb 32 között a társházigazda Egyesült Államok labdarúgó-válogatottja 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát úgy, hogy az első gólt szerző Folarin Balogun egy súlyos szabálytalanság után a 64. percben piros lapot kapott.

A kiállítás automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltást vont volna maga után, ám Donald Trump amerikai elnök telefonon felhívta Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy közbejárjon a támadó érdekében.

A FIFA végül úgy döntött, hogy nem tiltja el a futballistát (az eltiltás hatályon kívül helyezéséről szóló döntést a fegyelmi bizottság elnöke, Mohammad al-Kamali egyoldalúan hozta meg a bizottság többi tagjával való konzultáció nélkül), aki így játszhatott a nyolcaddöntőben Belgium ellen.

Trump később nyilvánosan elismerte, hogy beavatkozott az ügybe, és megdicsérte a FIFA-t, amiért „helyrehozott egy nagy igazságtalanságot”.

 

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Csúszós lejtőre léptek

A példátlan és felháborító esetre válaszul a Norvég Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy nem hallgathat, és csütörtökön bejelentette, hogy panaszt tesz a FIFA etikai bizottságánál.

Amikor egy ilyen szabályt megkerülünk, akkor olyan csúszós lejtőre lépünk, amely veszélyezteti az egész futballt. Az alapvető szabályok megkérdőjelezése fenyegetést jelent erre a sportágra

– figyelmeztetett Lisa Klaveness, a szövetség elnöke, aki azt mondta, nem hagyja, hogy a történteket a szőnyeg alá söpörjék. Mert ez többről szól, mint erről a konkrét esetről.

„Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie, ezért most elengedhetetlen az őszinte kommunikáció. Mindannyian tudjuk, hogy ezt az ítéletet külső erők befolyásolták, és hogy nem a megfelelő eljárást követték” – folytatta.

„Azt kell kérnünk, hogy a FIFA vezetése ismerje el, hogy ez hiba volt” – mondta a tisztviselő, aki nem először szállt szembe Infantinóval, áprilisban ő volt, aki panaszt tesz amiatt, hogy a FIFA elnöke alapított egy békedíjat, amit saját hatáskörben Trumpnak adott.

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