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Egri Viktor: A gép legyőzte az embert, az edzőközpontú futball a játékosközpontút

A spanyol válogatott gólöröme.
Koji Watanabe/Getty Images
A spanyol válogatott gólöröme.
admin Egri Viktor
2026. 07. 19. 12:15
A spanyol válogatott gólöröme.
Koji Watanabe/Getty Images
A spanyol válogatott gólöröme.
A spanyol válogatott erre a világbajnokságra már királyi-mardidi játékos nélkül érkezett, teljes térfoglalást értek el a büszke kisebbségek. Közben a csapat újra gépesítette magát, az edzőközpontú futball domináns fölényt mutatva győzte le a játékosközpontút, a közösségi képesség felülmúlta az egyéni kvalitások összességét. Mondhatni, a gép legyőzte az embert.

A spanyol futball az edzőkre fogadott. Tágíthatnánk a képet, és mondhatnánk, hogy a spanyol sport az edzőkre fogadott, mert a kosárlabdában és a kézilabdában is így van ez, de ez most nem releváns, mert a futball-vb-ről beszélünk, annak is az első elődöntőjéről.

Nagyon nehéz úgy leírni egy alig bővített mondatot is, hogy ne kelljen vég nélküli magyarázkodásba fogni. A spanyol alatt főleg nem madridit, hanem katalánt, de emellett kicsit baszkot is értünk. Csakhogy kontextusba helyezzük Mariano Rajoy exminiszterelnök, jelenlegi rasszista nemzetfogalmát. És ennek még jelentősége lesz.

A spanyol sportfelfogás abból az alapvetésből indul ki, hogy a gép legyőzi az embert, ezért nem a játékos az igazán fontos, hanem az alkotó, aki már (szinte csak) pihen amíg a gép forog.

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