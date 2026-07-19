Egri Viktor: A gép legyőzte az embert, az edzőközpontú futball a játékosközpontút

A spanyol futball az edzőkre fogadott. Tágíthatnánk a képet, és mondhatnánk, hogy a spanyol sport az edzőkre fogadott, mert a kosárlabdában és a kézilabdában is így van ez, de ez most nem releváns, mert a futball-vb-ről beszélünk, annak is az első elődöntőjéről.

Nagyon nehéz úgy leírni egy alig bővített mondatot is, hogy ne kelljen vég nélküli magyarázkodásba fogni. A spanyol alatt főleg nem madridit, hanem katalánt, de emellett kicsit baszkot is értünk. Csakhogy kontextusba helyezzük Mariano Rajoy exminiszterelnök, jelenlegi rasszista nemzetfogalmát. És ennek még jelentősége lesz.

A spanyol sportfelfogás abból az alapvetésből indul ki, hogy a gép legyőzi az embert, ezért nem a játékos az igazán fontos, hanem az alkotó, aki már (szinte csak) pihen amíg a gép forog.