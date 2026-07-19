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Váratlanul meghatóra sikerült a világbajnokság bronzérmeinek átadása

Jordan Henderson ráadja Jason Steele-re a világbajnoki bronzérmet.
Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images
Jordan Henderson ráadja Jason Steele-re a világbajnoki bronzérmet.
24.hu
2026. 07. 19. 11:09
Jordan Henderson ráadja Jason Steele-re a világbajnoki bronzérmet.
Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images
Jordan Henderson ráadja Jason Steele-re a világbajnoki bronzérmet.
Az angol labdarúgó-válogatott szombatról vasárnapra fordulva 6-4-re legyőzte Franciaországot a világbajnokság bronzmérkőzésén. Az éremátadásnál megmutatta a bronzérmes, miért működött jól csapatként.

A világbajnoki harmadik helyezett nem kap trófeát, de érmet igen. A találkozót követően így gyorsan felhúztak egy pódiumot a pálya közepén, ahol az angol játékosok átvehették az érmeiket. Miután mindenki átvette a medálját, Morgan Rogers és Jude Bellingham is nagy mutogatásba kezdett, amiről hamar kiderült, Jason Steele-nek szólt.

A Brighton kapusa nem volt a hivatalos keretben, esélye sem volt arra, hogy pályára lépjen a világbajnokságon. Ennek ellenére, bár tudta, hogy nincs esélye játszani a vébén, elfogadta, hogy segítsen a válogatottnak, vagyis a kapusok edzését segítette, illetve vélhetően akkor is beállt a gólvonalra, ha kapura lövéseket akartak gyakorolni a társak. Akárhogy is végezte pontosan a feladatát, az egész edzőtábort és tornát végigcsinálta abban a tudatban, hogy ő maga nem fog pályára lépni.

Ezt a munkát ismerték el társai, sőt a 90-szeres válogatott Jordan Henderson a nyakába akasztotta saját érmét is. A megható jelenetről futótűzként terjedtek a videók, de szépen bemutatja, milyen csapategység van jelen az angoloknál.

Az pedig Jason Steele arcára volt írva, mit jelent neki ez az elismerés.

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