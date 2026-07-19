Magyar bírót küld egy Bajnokok Ligája-selejtezőre az UEFA

Bogár 2021-ben debütált az UEFA sorozataiban, egy Riga–Malmö BL-selejtezőn, azóta már több sorozatban is vezetett mérkőzést. A BL-ben négy, a Konferencia Ligában hat selejtezőn fújta már a sípot, sőt utóbbiban öt csoportkörös találkozón is dirigált. Érdekesség, hogy Európa-ligában még nem kapott mérkőzést, de korosztályos és felnőtt válogatott meccseken már igen.

Bogár Gergő asszisztense Kóbor Péter és Georgiou Theodoros lesz, a VAR-szobában Bognár Tamás dolgozik majd Karakó Ferenc segítségével, a negyedik számú játékvezető szerepét pedig Berke Balázs kapta. A Bajnokok Ligája előző körében is volt magyar spori, az Universitatea Craiova és az ML Vitebsk visszavágóját Rusz Márton vezette.