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Magyar bírót küld egy Bajnokok Ligája-selejtezőre az UEFA

Bogár Gergõ játékvezetõ a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.
Szigetváry Zsolt / MTI
Bogár Gergő játékvezető.
24.hu
2026. 07. 19. 14:57
Bogár Gergõ játékvezetõ a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.
Szigetváry Zsolt / MTI
Bogár Gergő játékvezető.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Bogár Gergőt és stábját küldi a Sturm Graz–Hearts Bajnokok Ligája-selejtezőre.

Bogár 2021-ben debütált az UEFA sorozataiban, egy Riga–Malmö BL-selejtezőn, azóta már több sorozatban is vezetett mérkőzést. A BL-ben négy, a Konferencia Ligában hat selejtezőn fújta már a sípot, sőt utóbbiban öt csoportkörös találkozón is dirigált. Érdekesség, hogy Európa-ligában még nem kapott mérkőzést, de korosztályos és felnőtt válogatott meccseken már igen.

Bogár Gergő asszisztense Kóbor Péter és Georgiou Theodoros lesz, a VAR-szobában Bognár Tamás dolgozik majd Karakó Ferenc segítségével, a negyedik számú játékvezető szerepét pedig Berke Balázs kapta. A Bajnokok Ligája előző körében is volt magyar spori, az Universitatea Craiova és az ML Vitebsk visszavágóját Rusz Márton vezette.

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