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Messi egyszer 15 perc alatt négyet vágott De la Fuente csapatának

Spain's forward #19 Lamine Yamal (L) and Spain's defender #12 Pedro Porro (R) speaks with Spain's head coach Luis de la Fuente (C) during a training session at Melanie Lane Training Grounds in East Hanover, New Jersey, on July 16, 2026, ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina.
MAURO PIMENTEL / AFP
Lamine Yamal és Pedro Porro hallgatja Luis de la Fuente kapitány intelmeit
24.hu
2026. 07. 18. 11:20
Spain's forward #19 Lamine Yamal (L) and Spain's defender #12 Pedro Porro (R) speaks with Spain's head coach Luis de la Fuente (C) during a training session at Melanie Lane Training Grounds in East Hanover, New Jersey, on July 16, 2026, ahead of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina.
MAURO PIMENTEL / AFP
Lamine Yamal és Pedro Porro hallgatja Luis de la Fuente kapitány intelmeit
Luis de la Fuente, a labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjére készülő spanyol válogatott szövetségi kapitánya a tőle megszokott nyugalommal nyilatkozott a nagy mérkőzés előtt, és csak a felvezető sajtótájékoztatót megelőző és követő helikopteres utazás miatt aggódott.

„Eléggé izgulok, mert helikopterrel térünk vissza a szállásunkra. Azzal is érkeztünk és a sajtókonferencia után azzal is távozunk, emiatt eléggé ideges vagyok. Egyébként teljes a nyugalom. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen körülmények között lehetünk ebben a helyzetben” – mondta nevetve az újságíróknak a szakember.

Az aktuális Európa-bajnok spanyol válogatott a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi vezette, címvédő argentinokkal csap össze a vasárnapi fináléban.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a második helyezettekre általában senki nem emlékszik, De la Fuente azonban úgy vélte: már az is óriási megtiszteltetés, hogy a trófeáért küzdhetnek.

Számomra az a fontos, hogy bejutottunk a fináléba és lehetőségünk van küzdeni a végső győzelemért. Élvezni fogjuk a pillanatot, ezzel együtt kihasználjuk minden erősségünket, miközben ellenfelünket, amely egy félelmetes csapat, kontroll alatt tartjuk

– fogalmazott a tréner, hozzátéve: azt várja a döntőtől, hogy inkább a technikai tudás, mint a pszichológiai hadviselés fog dominálni, mert szerinte Spanyolországban és Argentínában sok a közös vonás a stílust és a szellemiséget illetően.

„Két élvonalbeli, szuper csapatról van szó, sok hasonlósággal a hozzáállás és a játékosok képességei kapcsán, úgyhogy nagyszerű, látványos mérkőzést várok” – mondta.

Kell külön őrizni Messit vagy sem?

De la Fuentét arról is kérdezték, hogy a rivális 39 éves vezére, Messi külön őrzőt kap-e a találkozón, ő pedig válaszában felidézte azokat az időket, amikor a Sevilla utánpótláscsapatát készítette fel a Barcelona fiataljai ellen.

Barcelonába utaztunk, hogy játsszunk ellenük a Spanyol Kupában, és sok jót hallottam egy fiatal srácról, akit úgy hívtak, Messi. Az elejétől kezdve külön fogtuk, és a 70. percben még 0-0 volt az állás. Aztán az őrzője kapott egy sárga lapot, lecseréltem, Messi pedig 15 percen belül négy gólt szerzett

– mesélte.

„Hogy mire akarok ezzel kilyukadni? Nos, nem fogjuk külön őrizni, de kiemelt figyelmet kap, ez biztos.”

Minden körülményre felkészülve

Messi személye magával hozza az összehasonlítást a Barcelona mostani fiatal sztárjával, Lamine Yamallal, De la Fuente azonban óva intett mindenkit attól, hogy túl sok terhet pakoljon a 19 éves támadóra.

„Messiből csak egy van. Óriási tehetség és példa a fiatal sportolók előtt. Lamine pedig Lamine, mi pedig azon vagyunk, hogy segítsünk neki abban, hogy az maradhasson, aki valójában” – nyilatkozott, hozzátéve, hogy a tinédzser támadó tökéletes fizikai állapotban van, noha szerdán elővigyázatosságból kihagyta az edzést, mert az elődöntőben kapott egy rúgást a combjára.

A szövetségi kapitány szerint a rajt előtt felkészültek mindenre, így a hidratációs szünetekre, és az sem zökkenti majd ki őket a ritmusból, ha a vasárnapi döntő szünete – a tervezett showműsor miatt – hosszabb lesz a megszokottnál.

„Ezt már a májusi elutazásunk előtt elmondtam a játékosoknak, és senki nem reklamált, senki nem panaszkodott. Senki. Alkalmazkodni kell azokhoz a körülményekhez, amelyek rajtunk kívül állnak. Miután nem tudjuk megváltoztatni azokat, akár választhatjuk azt is, hogy élvezzük” – fogalmazott.

Rodri bízik a válogatottban

A csapatkapitány Rodri azt ígérte, hogy nem ülnek fel az ellenfél részéről érkező esetleges provokációknak.

„Mostanában ez is része a futballnak” – mondta a Manchester City középpályása.

Meglátjuk, hogyan alakul a meccs. Ha ez történik, nem fogunk bedőlni és csak figyelmen kívül hagyjuk. Az volt a célunk, hogy nyerjünk. Most ott vagyunk, ahol lenni akartunk és tudjuk, hogy képesek vagyunk elhódítani a világbajnoki trófeát.

A világbajnokság döntője vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik East Rutherfordban.

(MTI)

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