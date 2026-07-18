Messi egyszer 15 perc alatt négyet vágott De la Fuente csapatának

„Eléggé izgulok, mert helikopterrel térünk vissza a szállásunkra. Azzal is érkeztünk és a sajtókonferencia után azzal is távozunk, emiatt eléggé ideges vagyok. Egyébként teljes a nyugalom. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen körülmények között lehetünk ebben a helyzetben” – mondta nevetve az újságíróknak a szakember.

Az aktuális Európa-bajnok spanyol válogatott a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi vezette, címvédő argentinokkal csap össze a vasárnapi fináléban.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a második helyezettekre általában senki nem emlékszik, De la Fuente azonban úgy vélte: már az is óriási megtiszteltetés, hogy a trófeáért küzdhetnek.

Számomra az a fontos, hogy bejutottunk a fináléba és lehetőségünk van küzdeni a végső győzelemért. Élvezni fogjuk a pillanatot, ezzel együtt kihasználjuk minden erősségünket, miközben ellenfelünket, amely egy félelmetes csapat, kontroll alatt tartjuk

– fogalmazott a tréner, hozzátéve: azt várja a döntőtől, hogy inkább a technikai tudás, mint a pszichológiai hadviselés fog dominálni, mert szerinte Spanyolországban és Argentínában sok a közös vonás a stílust és a szellemiséget illetően.

„Két élvonalbeli, szuper csapatról van szó, sok hasonlósággal a hozzáállás és a játékosok képességei kapcsán, úgyhogy nagyszerű, látványos mérkőzést várok” – mondta.

🎙️ „Scaloni and I share many of the same principles and ideas about the game. I don’t think our teams are all that different.” ➡️ „It will be a very evenly balanced match, one that will be decided by the smallest details. But we have to make sure we come out on top.” 🗣️ Luis de… pic.twitter.com/4AaPCQO92b — Spanish Football (@SpainIsFootball) July 18, 2026

Kell külön őrizni Messit vagy sem?

De la Fuentét arról is kérdezték, hogy a rivális 39 éves vezére, Messi külön őrzőt kap-e a találkozón, ő pedig válaszában felidézte azokat az időket, amikor a Sevilla utánpótláscsapatát készítette fel a Barcelona fiataljai ellen.

Barcelonába utaztunk, hogy játsszunk ellenük a Spanyol Kupában, és sok jót hallottam egy fiatal srácról, akit úgy hívtak, Messi. Az elejétől kezdve külön fogtuk, és a 70. percben még 0-0 volt az állás. Aztán az őrzője kapott egy sárga lapot, lecseréltem, Messi pedig 15 percen belül négy gólt szerzett

– mesélte.

„Hogy mire akarok ezzel kilyukadni? Nos, nem fogjuk külön őrizni, de kiemelt figyelmet kap, ez biztos.”

Minden körülményre felkészülve

Messi személye magával hozza az összehasonlítást a Barcelona mostani fiatal sztárjával, Lamine Yamallal, De la Fuente azonban óva intett mindenkit attól, hogy túl sok terhet pakoljon a 19 éves támadóra.

„Messiből csak egy van. Óriási tehetség és példa a fiatal sportolók előtt. Lamine pedig Lamine, mi pedig azon vagyunk, hogy segítsünk neki abban, hogy az maradhasson, aki valójában” – nyilatkozott, hozzátéve, hogy a tinédzser támadó tökéletes fizikai állapotban van, noha szerdán elővigyázatosságból kihagyta az edzést, mert az elődöntőben kapott egy rúgást a combjára.

A szövetségi kapitány szerint a rajt előtt felkészültek mindenre, így a hidratációs szünetekre, és az sem zökkenti majd ki őket a ritmusból, ha a vasárnapi döntő szünete – a tervezett showműsor miatt – hosszabb lesz a megszokottnál.

„Ezt már a májusi elutazásunk előtt elmondtam a játékosoknak, és senki nem reklamált, senki nem panaszkodott. Senki. Alkalmazkodni kell azokhoz a körülményekhez, amelyek rajtunk kívül állnak. Miután nem tudjuk megváltoztatni azokat, akár választhatjuk azt is, hogy élvezzük” – fogalmazott.

Rodri bízik a válogatottban

A csapatkapitány Rodri azt ígérte, hogy nem ülnek fel az ellenfél részéről érkező esetleges provokációknak.

„Mostanában ez is része a futballnak” – mondta a Manchester City középpályása.

Meglátjuk, hogyan alakul a meccs. Ha ez történik, nem fogunk bedőlni és csak figyelmen kívül hagyjuk. Az volt a célunk, hogy nyerjünk. Most ott vagyunk, ahol lenni akartunk és tudjuk, hogy képesek vagyunk elhódítani a világbajnoki trófeát.

A világbajnokság döntője vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik East Rutherfordban.

(MTI)