Argentin kapitány: Yamalt jó lenne bezárni a szobájába

Az edző elmagyarázta, hogy a csapat az elődöntő után a pihenést helyezte előtérbe, és csak szombaton kezdi meg a különböző felállások tesztelését a Spanyolország elleni mérkőzésre való felkészülés jegyében.

Most pihenünk, csak arra koncentrálunk. Vannak játékosok, akik nincsenek 100%-os formában. A tesztek alapján meglátjuk, hogyan, milyen felállásban lépünk majd pályára. De így vagy úgy, mindig úgy játszunk, ahogy egy Argentínának muszáj

– magyarázta a vasárnapi mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Levenni a nyomást a játékosokról

Elmondta, hogyan kezeli a taktikai munkát, és úgy fogalmazott, nem lehet a futballisták fejét sem túlterhelni, mert a sok információ kontraproduktív lehet. „A lényeg az, hogy a játékosoknak pontosan a megfelelő mennyiségű információt adjuk meg. A túl sok információ nem jó” – összegezte.

Fontos tartja, hogy levegye a játékosairól azt a nyomást, ami egy újabb világbajnoki döntőben való részvétellel jár.

„Ugyanúgy készülünk, mint minden meccsre. Várjuk, és eltökéltek vagyunk abban, hogy minden zökkenőmentesen menjen. A legjobbunkat kell nyújtanunk, hogy megpróbáljunk nyerni” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a mostani lesz-e Lionel Messi utolsó világbajnoksága, Scaloni nevetve annyit válaszolt: „Honnan tudjam?”.

De mi lehet a kulcs?

A spanyolokkal kapcsolatban dicsérte kollégáját, Luis de la Fuentét is, akivel közös edzői tanfolyamokon vett részt Spanyolországban.

„Nagyszerű emlékeim vannak róla. Ő volt az egyik, aki mindig válaszolt a kérdésekre, és mindig a helyes dolgot mondta. Nagyra értékelem őt” – jegyezte meg.

Hogy mi lehet a kulcs?

Megpróbáljuk megakadályozni, hogy a spanyolok busza elinduljon a szállodától. Yamalt pedig jó lenne bezárni a szobájába

– viccelődött.

Majd hozzátette: „Spanyolország egy nagyszerű csapat, Yamal pedig kiváló játékos, a futball igazi értéke, aki még sok örömet fog okozni a válogatottnak. De reméljük, nem vasárnap.”

A világbajnokság döntője vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik East Rutherfordban.