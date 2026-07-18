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Argentin kapitány: Yamalt jó lenne bezárni a szobájába

NEW YORK, UNITED STATES - JULY 17: Lionel Scaloni, Head Coach of Argentina, is embraced by Luis De La Fuente, Head Coach of Spain, as they speak on stage during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at Fanatics Fest at Javits Center in New York, United States on July 17, 2026. Evrim Aydin / Anadolu
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
Az argentin kapitány, Lionel Scaloni nagyon tiszteli spanyol kollégáját, Luis De La Fuentét
24.hu
2026. 07. 18. 11:07
NEW YORK, UNITED STATES - JULY 17: Lionel Scaloni, Head Coach of Argentina, is embraced by Luis De La Fuente, Head Coach of Spain, as they speak on stage during a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at Fanatics Fest at Javits Center in New York, United States on July 17, 2026. Evrim Aydin / Anadolu
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
Az argentin kapitány, Lionel Scaloni nagyon tiszteli spanyol kollégáját, Luis De La Fuentét
Lionel Scaloni nyilvánosan még nem gondolkodik az argentin válogatott kezdőcsapatán a Spanyolország elleni, vasárnapi világbajnoki döntő előtt. A szakember arra figyelmeztetett, hogy egyes játékosok nincsenek 100%-os formában, ezért az utolsó pillanatig kivár, hogy kikre számíthat a kezdő tizenegyben.

Az edző elmagyarázta, hogy a csapat az elődöntő után a pihenést helyezte előtérbe, és csak szombaton kezdi meg a különböző felállások tesztelését a Spanyolország elleni mérkőzésre való felkészülés jegyében.

Most pihenünk, csak arra koncentrálunk. Vannak játékosok, akik nincsenek 100%-os formában. A tesztek alapján meglátjuk, hogyan, milyen felállásban lépünk majd pályára. De így vagy úgy, mindig úgy játszunk, ahogy egy Argentínának muszáj

magyarázta a vasárnapi mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Levenni a nyomást a játékosokról

Elmondta, hogyan kezeli a taktikai munkát, és úgy fogalmazott, nem lehet a futballisták fejét sem túlterhelni, mert a sok információ kontraproduktív lehet. „A lényeg az, hogy a játékosoknak pontosan a megfelelő mennyiségű információt adjuk meg. A túl sok információ nem jó” – összegezte.

Fontos tartja, hogy levegye a játékosairól azt a nyomást, ami egy újabb világbajnoki döntőben való részvétellel jár.

„Ugyanúgy készülünk, mint minden meccsre. Várjuk, és eltökéltek vagyunk abban, hogy minden zökkenőmentesen menjen. A legjobbunkat kell nyújtanunk, hogy megpróbáljunk nyerni” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a mostani lesz-e Lionel Messi utolsó világbajnoksága, Scaloni nevetve annyit válaszolt: „Honnan tudjam?”.

De mi lehet a kulcs?

A spanyolokkal kapcsolatban dicsérte kollégáját, Luis de la Fuentét is, akivel közös edzői tanfolyamokon vett részt Spanyolországban.

„Nagyszerű emlékeim vannak róla. Ő volt az egyik, aki mindig válaszolt a kérdésekre, és mindig a helyes dolgot mondta. Nagyra értékelem őt” – jegyezte meg.

Hogy mi lehet a kulcs?

Megpróbáljuk megakadályozni, hogy a spanyolok busza elinduljon a szállodától. Yamalt pedig jó lenne bezárni a szobájába

– viccelődött.

Majd hozzátette: „Spanyolország egy nagyszerű csapat, Yamal pedig kiváló játékos, a futball igazi értéke, aki még sok örömet fog okozni a válogatottnak. De reméljük, nem vasárnap.”

A világbajnokság döntője vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik East Rutherfordban.

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