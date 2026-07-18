Csak a profit számít: fizetős sajtótájékoztatót szervez, 150 dolláros szelfit kínál a FIFA

A vasárnapi Spanyolország–Argentína világbajnoki döntő előtt egy nappal Luis De la Fuente, illetve Lionel Scaloni szövetségi kapitány, (mindketten egy-egy játékos kíséretében) megtartja a vb-döntő előtti szokásos sajtótájékoztatóit.

Ezeket általában a mérkőzés előestéjén a stadionban szokták megrendezni a sajtó képviselői előtt, de ezúttal a FIFA mást talált ki: a helyszínt egy nagy előadóterembe helyezték át, jelen esetben a manhattani Javits Centerbe, nem messze a Madison Square Gardentől.

Az eseményt a főszponzorról elnevezve Fanatics Fest NYC néven említik, és az újságírók mellett a nagyközönség is bejuthat, potom 70 euróért.

A Gazzetta úgy tudja, a jegy néhány kérdés feltevésére is feljogosít, bár több száz akkreditált újságíró jelenlétében kisebbfajta csoda lenne, ha valaki mikrofonhoz jutna.

Plusz újdonság, hogy fotózási lehetőség is lesz, a hírek szerint Alexis Rodriguez baseballjátékos, illetve a Manchester United egykori 81-szeres válogatott védője, Rio Ferdinand is a rendelkezésre áll majd – 150 dollárért.

Az eseményt a Fanatics szervezi, egy amerikai platform, amely az árucikkek értékesítésére specializálódott, így nem meglepő, hogy minden lehetőséget megragad, hogy bármilyen futballal kapcsolatos eseményt fizetett show-műsorrá változtasson, írta az olasz lap.