foci vb 2026fifafizetős sajtótájékoztató2026-os fifa-világbajnokság
Foci foci vb 2026

Csak a profit számít: fizetős sajtótájékoztatót szervez, 150 dolláros szelfit kínál a FIFA

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: FIFA President Gianni Infantino takes a selfie while Crown Prince Haakon of Norway watches before the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. Justin Setterfield/Getty Images/AFP
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ki tudja, akár még Gianni Infantino FIFA-elnök is készen áll egy közös fotóra
24.hu
2026. 07. 18. 09:55
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: FIFA President Gianni Infantino takes a selfie while Crown Prince Haakon of Norway watches before the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. Justin Setterfield/Getty Images/AFP
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ki tudja, akár még Gianni Infantino FIFA-elnök is készen áll egy közös fotóra
A FIFA-elnök legújabb terveit a világbajnokságon a pénz kétségbeesett hajszolása jellemzi, írta cikkében a La Gazzetta dello Sport, amely arról számolt be, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség érdekes újítást vezetett be: a nyilvánosság számára is elérhető, fizetős sajtótájékoztatót szervez.

A vasárnapi Spanyolország–Argentína világbajnoki döntő előtt egy nappal Luis De la Fuente, illetve Lionel Scaloni szövetségi kapitány, (mindketten egy-egy játékos kíséretében) megtartja a vb-döntő előtti szokásos sajtótájékoztatóit.

Ezeket általában a mérkőzés előestéjén a stadionban szokták megrendezni a sajtó képviselői előtt, de ezúttal a FIFA mást talált ki: a helyszínt egy nagy előadóterembe helyezték át, jelen esetben a manhattani Javits Centerbe, nem messze a Madison Square Gardentől.

Az eseményt a főszponzorról elnevezve Fanatics Fest NYC néven említik, és az újságírók mellett a nagyközönség is bejuthat, potom 70 euróért.

A Gazzetta úgy tudja, a jegy néhány kérdés feltevésére is feljogosít, bár több száz akkreditált újságíró jelenlétében kisebbfajta csoda lenne, ha valaki mikrofonhoz jutna.

Plusz újdonság, hogy fotózási lehetőség is lesz, a hírek szerint Alexis Rodriguez baseballjátékos, illetve a Manchester United egykori 81-szeres válogatott védője, Rio Ferdinand is a rendelkezésre áll majd – 150 dollárért.

Az eseményt a Fanatics szervezi, egy amerikai platform, amely az árucikkek értékesítésére specializálódott, így nem meglepő, hogy minden lehetőséget megragad, hogy bármilyen futballal kapcsolatos eseményt fizetett show-műsorrá változtasson, írta az olasz lap.

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