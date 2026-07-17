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Majdnem elrabolták a focivébéről hazautazó középpályást

Christ Inao Oulai a Norvégia elleni mérkőzésen.
Omar Vega/Getty Images
Christ Inao Oulai a Norvégia elleni mérkőzésen.
24.hu
2026. 07. 17. 22:39
Christ Inao Oulai a Norvégia elleni mérkőzésen.
Omar Vega/Getty Images
Christ Inao Oulai a Norvégia elleni mérkőzésen.

A Fiorentina kiszemeltjét, Christ Inao Oulait állítólag majdnem elvitték emberrablók a reptérről.

A középpályás Isztambulba utazott, miután Elefántcsontpart kiesett a világbajnokságról, Törökországban pedig magukat Trabzonspor-szurkolónak kiadó emberrablók vártak rá. Számos helyi beszámoló szerint ez már furcsa volt, hiszen a Trabzonspor az aktuális csapata, ám Oulai épp az eligazolásáról tárgyal a Fiorentinával.

Oulai rövid időt töltött a potenciális bűnözökkel, de végül nem hagyta magát elrángatni az apjától, így megúszta az esetet. Eközben a Trabzonspor valódi képviselői sokáig nem találták focistájukat, nehezen is érték el.

A történtek hatására törölték is azt a lefoglalt járatot, amivel Olaszországba repült volna.

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