Majdnem elrabolták a focivébéről hazautazó középpályást

A Fiorentina kiszemeltjét, Christ Inao Oulait állítólag majdnem elvitték emberrablók a reptérről.

A középpályás Isztambulba utazott, miután Elefántcsontpart kiesett a világbajnokságról, Törökországban pedig magukat Trabzonspor-szurkolónak kiadó emberrablók vártak rá. Számos helyi beszámoló szerint ez már furcsa volt, hiszen a Trabzonspor az aktuális csapata, ám Oulai épp az eligazolásáról tárgyal a Fiorentinával.

Oulai rövid időt töltött a potenciális bűnözökkel, de végül nem hagyta magát elrángatni az apjától, így megúszta az esetet. Eközben a Trabzonspor valódi képviselői sokáig nem találták focistájukat, nehezen is érték el.

A történtek hatására törölték is azt a lefoglalt járatot, amivel Olaszországba repült volna.