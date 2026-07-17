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Hiányolták a támadókat Győrben, hozott is egyet az ETO

Viktor Djukanovic
eto.hu
Viktor Djukanovic
24.hu
2026. 07. 17. 21:50
Viktor Djukanovic
eto.hu
Viktor Djukanovic
Az ETO FC bejelentette Viktor Djukanovic szerződtetését.

A montenegrói támadó a svéd Hammarby IF csapatától érkezett a győriekhez kölcsönben. Az ETO cikke szerint egy idényt tölt majd a csapatban a 22 éves játékos, amelynek végén opciós joga lesz végleg kivásárolni a szerződéséből.

Djukanovic a szülővárosában kezdett futballozni, a Sutjeska Niksicben, ám 15 évesen lecsapott rá a Buducnost Podgorica. Itt négy évet töltött, ráadásul hamar a felnőttek között találta magát, akikkel 2021-ben bajnok és kupagyőztes lett, utóbbiban gólkirályi címet szerezve. Még egy-egy kupa és bajnoki cím összejött neki, mielőtt 2023 januárjában a svéd Hammarbynél kötött ki, de az ígéretes első idénye után nem jött ki számára a lépés. Kölcsönben a DAC-hoz került, a legutóbbi szezonban 22 tétmeccsen 10 gól és két gólpassz volt a mérlege.

Hiányposzt lett

Az ETO nyáron eladta Olekszandr Piscsurt, Nadir Benbouali pedig sérüléssel bajlódik, így a Vikingur Reykjavík ellen Nfansu Njie játszott csatárként, de nem ment jól neki a játék. Djukanovic érkezésével viszont több opció lesz a posztra az Atert Bissen elleni Konferencia Liga-mérkőzésen.

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